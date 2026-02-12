Blutiger Bierglaswurf: Tätersuche geht weiter

Zum Vorfall kam es in der Nacht auf den 4. Oktober gegen 1.30 Uhr in einem Club in der Sonnenfelsgasse in der Wiener City. Die 36-Jährige hatte den Täter zurechtgewiesen, weil er sie mehrfach angerempelt haben soll. Der Unbekannte quittierte das mit dem Wurf eines Bierglases. Das Opfer wurde im Gesicht getroffen, es erlitt durch Glassplitter mehrere Schnittverletzungen, zudem wurden vier Zähne irreparabel beschädigt.