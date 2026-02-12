Blutiger Bierglaswurf: Tätersuche geht weiter

Weiterhin wird auf Hochtouren nach einem bis dato Unbekannten gefahndet, der im Oktober des Vorjahres in einem Wiener Lokal eine 36-jährige Frau schwer im Gesicht verletzte. Denn jener Mann, der sich im Dezember nach einer Fotoveröffentlichung bei der Polizei freiwillig stellte, ist nicht der Täter – die Suche geht weiter.
Zum Vorfall kam es in der Nacht auf den 4. Oktober gegen 1.30 Uhr in einem Club in der Sonnenfelsgasse in der Wiener City. Die 36-Jährige hatte den Täter zurechtgewiesen, weil er sie mehrfach angerempelt haben soll. Der Unbekannte quittierte das mit dem Wurf eines Bierglases. Das Opfer wurde im Gesicht getroffen, es erlitt durch Glassplitter mehrere Schnittverletzungen, zudem wurden vier Zähne irreparabel beschädigt.
Glaswurf endete mit drei Verletzten
Doch auch ihr Lebensgefährte (42) sowie eine Freundin des Opfers (43) trugen durch Splitter an der Hand Verletzungen davon. Bei der 43-Jährigen wurde dabei eine Sehne durchtrennt und sie musste operiert werden.
Nach der Veröffentlichung von Fotos, die den mutmaßlichen Täter zeigten, stellte sich am 20. Dezember ein Mann freiwillig bei der Polizei, legte aber kein Geständnis ab. In weiterer Folge habe sich der Tatverdacht gegen ihn auch nicht erhärtet, teilte Polizeisprecherin Julia Schick am Donnerstag mit. Der Mann hatte lediglich Ähnlichkeit mit dem nun Gesuchten.
Täterbeschreibung
„Die Ermittlungen liefen weiterhin auf Hochtouren und im Zuge derer konnte ein mutmaßlicher Täter eruiert werden“, so Schick. Der Verdächtige wird als groß und stark gebaut beschrieben, hat eine Glatze und trug zum Tatzeitpunkt ein weißes Hemd und eine helle Hose. Er dürfte Österreicher sein. Auch wurden neue Bilder zur Veröffentlichung freigegeben.
Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Kriminalreferat Innere Stadt unter der Telefonnummer 01/31310-9921810 erbeten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.