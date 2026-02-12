Vorteilswelt
Blutiger Bierglaswurf: Tätersuche geht weiter

Wien
12.02.2026 13:24
Die Polizei hat erneut Fotos veröffentlicht, die den mutmaßlichen Täter zeigen.
Die Polizei hat erneut Fotos veröffentlicht, die den mutmaßlichen Täter zeigen.(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Weiterhin wird auf Hochtouren nach einem bis dato Unbekannten gefahndet, der im Oktober des Vorjahres in einem Wiener Lokal eine 36-jährige Frau schwer im Gesicht verletzte. Denn jener Mann, der sich im Dezember nach einer Fotoveröffentlichung bei der Polizei freiwillig stellte, ist nicht der Täter – die Suche geht weiter.

Zum Vorfall kam es in der Nacht auf den 4. Oktober gegen 1.30 Uhr in einem Club in der Sonnenfelsgasse in der Wiener City. Die 36-Jährige hatte den Täter zurechtgewiesen, weil er sie mehrfach angerempelt haben soll. Der Unbekannte quittierte das mit dem Wurf eines Bierglases. Das Opfer wurde im Gesicht getroffen, es erlitt durch Glassplitter mehrere Schnittverletzungen, zudem wurden vier Zähne irreparabel beschädigt.

(Bild: LPD Wien)
(Bild: LPD Wien, Krone KREATIV)

Glaswurf endete mit drei Verletzten
Doch auch ihr Lebensgefährte (42) sowie eine Freundin des Opfers (43) trugen durch Splitter an der Hand Verletzungen davon. Bei der 43-Jährigen wurde dabei eine Sehne durchtrennt und sie musste operiert werden.

Nach der Veröffentlichung von Fotos, die den mutmaßlichen Täter zeigten, stellte sich am 20. Dezember ein Mann freiwillig bei der Polizei, legte aber kein Geständnis ab. In weiterer Folge habe sich der Tatverdacht gegen ihn auch nicht erhärtet, teilte Polizeisprecherin Julia Schick am Donnerstag mit. Der Mann hatte lediglich Ähnlichkeit mit dem nun Gesuchten.

Täterbeschreibung
„Die Ermittlungen liefen weiterhin auf Hochtouren und im Zuge derer konnte ein mutmaßlicher Täter eruiert werden“, so Schick. Der Verdächtige wird als groß und stark gebaut beschrieben, hat eine Glatze und trug zum Tatzeitpunkt ein weißes Hemd und eine helle Hose. Er dürfte Österreicher sein. Auch wurden neue Bilder zur Veröffentlichung freigegeben.

Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Kriminalreferat Innere Stadt unter der Telefonnummer 01/31310-9921810 erbeten.

