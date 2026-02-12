Pensionsbetrug?
Stark mumifizierte Leiche in Bayern entdeckt
In einem Haus in Niederbayern war Anfang Februar eine stark mumifizierte Leiche entdeckt worden. Nun geriet die Tochter (82) der Toten ins Visier der Ermittlungen: Sie soll das Ableben ihrer Mutter nicht gemeldet haben, um deren Pensionszahlungen zu erhalten.
Das teilte die Polizei nach der Obduktion mit. Die Leiche habe geschätzt schon jahrelang in dem Haus in Ruhmannsfelden (Landkreis Regen) gelegen. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod fanden die Ermittlerinnen und Ermittler zunächst nicht. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 1922 geborene Frau. Die Polizei gab keine genaue Todesursache bekannt. Laut deutschen Medien war die Frau schon seit Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden.
Der Fund der Leiche Anfang Februar sorgte in Deutschland für Aufsehen. Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Deggendorf durchsuchten das Anwesen, nachdem es Hinweise auf den Tod einer Bewohnerin gegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragte schließlich eine Obduktion, um Fremdeinwirkung auszuschließen.
Tochter in Behandlung
Wie lange die Leiche vor dem Fund im Haus lag, blieb unklar. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln jetzt gegen die 82-jährige Tochter, die weiter Pensionszahlungen erhalten haben soll. Diese ließ sich nun selbst zur Behandlung in eine Fachklinik einweisen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.