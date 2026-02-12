Stark mumifizierte Leiche in Bayern entdeckt

Das teilte die Polizei nach der Obduktion mit. Die Leiche habe geschätzt schon jahrelang in dem Haus in Ruhmannsfelden (Landkreis Regen) gelegen. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod fanden die Ermittlerinnen und Ermittler zunächst nicht. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 1922 geborene Frau. Die Polizei gab keine genaue Todesursache bekannt. Laut deutschen Medien war die Frau schon seit Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden.