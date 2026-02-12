Vorteilswelt
Stark mumifizierte Leiche in Bayern entdeckt

Ausland
12.02.2026 14:15
In einem Haus in Niederbayern ist eine stark mumifizierte Leiche entdeckt worden. Die Tochter ...
In einem Haus in Niederbayern ist eine stark mumifizierte Leiche entdeckt worden. Die Tochter der Frau soll deren Pensionszahlungen weiter kassiert haben (Symbolbild).(Bild: U. J. Alexander - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In einem Haus in Niederbayern war Anfang Februar eine stark mumifizierte Leiche entdeckt worden. Nun geriet die Tochter (82) der Toten ins Visier der Ermittlungen: Sie soll das Ableben ihrer Mutter nicht gemeldet haben, um deren Pensionszahlungen zu erhalten.

Das teilte die Polizei nach der Obduktion mit. Die Leiche habe geschätzt schon jahrelang in dem Haus in Ruhmannsfelden (Landkreis Regen) gelegen. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod fanden die Ermittlerinnen und Ermittler zunächst nicht. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 1922 geborene Frau. Die Polizei gab keine genaue Todesursache bekannt. Laut deutschen Medien war die Frau schon seit Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden.

Der Fund der Leiche Anfang Februar sorgte in Deutschland für Aufsehen. Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Deggendorf durchsuchten das Anwesen, nachdem es Hinweise auf den Tod einer Bewohnerin gegeben hatte. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragte schließlich eine Obduktion, um Fremdeinwirkung auszuschließen.

Tochter in Behandlung
Wie lange die Leiche vor dem Fund im Haus lag, blieb unklar. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln jetzt gegen die 82-jährige Tochter, die weiter Pensionszahlungen erhalten haben soll. Diese ließ sich nun selbst zur Behandlung in eine Fachklinik einweisen.

