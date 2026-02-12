„Es ist scheißegal!“ Assinger jubelt mit Hütter

Das Warten hat ein Ende! Am Donnerstag hat sich Conny Hütter im Super-G in Cortina endlich ihre erste Olympia-Medaille geschnappt. „Sie war schon oft Vierte. Und heute hat sie das Glück gehabt, die Leistung gebracht und es hat für Platz drei gereicht. Das ist schön, weil sie der Medaille lange nachgelaufen ist“, betonte Assinger im ORF-Interview.