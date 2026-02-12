„Es ist scheißegal!“ Assinger jubelt mit Hütter

Bronze im Super-G – endlich ist die Medaille da! Nicht nur die rot-weiß-roten Ski-Fans, auch ÖSV-Frauen-Cheftrainer Roland Assinger jubelt mit Conny Hütter: „Es war nicht das freie Skifahren, das sie schon gezeigt hat. Da war ein bisschen eine Verkrampftheit dabei, auch heute. Aber letztendlich ist das scheißegal – die Medaille zählt, Bronze ist Bronze!“
Das Warten hat ein Ende! Am Donnerstag hat sich Conny Hütter im Super-G in Cortina endlich ihre erste Olympia-Medaille geschnappt. „Sie war schon oft Vierte. Und heute hat sie das Glück gehabt, die Leistung gebracht und es hat für Platz drei gereicht. Das ist schön, weil sie der Medaille lange nachgelaufen ist“, betonte Assinger im ORF-Interview.
Routine hat entschieden
Nur die Italienerin Federica Brignone (35), die ihr Comeback mit der Goldmedaille krönte, und die Französin Romane Miradoli (31) waren schneller als die 33-Jährige. „Wie es ausschaut, hat heute die Routine entschieden. Die ersten drei sind alle über 30“, so Assinger.
In ihrem allerletzten Olympia-Wettkampf holte Hütter mit Bronze die heiß ersehnte Medaille. „Das werden wir heute anständig feiern“, kündigte Assinger an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.