Party nach Medaille

„Es ist scheißegal!“ Assinger jubelt mit Hütter

Olympia
12.02.2026 13:16
Conny Hütter ließ sich vom ÖSV-Team gebührend feiern.
Conny Hütter ließ sich vom ÖSV-Team gebührend feiern.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Bronze im Super-G – endlich ist die Medaille da! Nicht nur die rot-weiß-roten Ski-Fans, auch ÖSV-Frauen-Cheftrainer Roland Assinger jubelt mit Conny Hütter: „Es war nicht das freie Skifahren, das sie schon gezeigt hat. Da war ein bisschen eine Verkrampftheit dabei, auch heute. Aber letztendlich ist das scheißegal – die Medaille zählt, Bronze ist Bronze!“

0 Kommentare

Das Warten hat ein Ende! Am Donnerstag hat sich Conny Hütter im Super-G in Cortina endlich ihre erste Olympia-Medaille geschnappt. „Sie war schon oft Vierte. Und heute hat sie das Glück gehabt, die Leistung gebracht und es hat für Platz drei gereicht. Das ist schön, weil sie der Medaille lange nachgelaufen ist“, betonte Assinger im ORF-Interview.

Roland Assinger
Roland Assinger(Bild: Andreas Tröster)

Routine hat entschieden
Nur die Italienerin Federica Brignone (35), die ihr Comeback mit der Goldmedaille krönte, und die Französin Romane Miradoli (31) waren schneller als die 33-Jährige. „Wie es ausschaut, hat heute die Routine entschieden. Die ersten drei sind alle über 30“, so Assinger.

Lesen Sie auch:
Conny Hütter strahlte im Zielraum.
Erste Olympia-Medaille
Conny Hütter emotional: „Das ist etwas Besonderes“
12.02.2026
Gold für Brignone
Hütter krönt Olympia-Abschied mit Bronzemedaille
12.02.2026

In ihrem allerletzten Olympia-Wettkampf holte Hütter mit Bronze die heiß ersehnte Medaille. „Das werden wir heute anständig feiern“, kündigte Assinger an.

