Olympia: Damen-Langlauf über 10 km ab 13 Uhr LIVE

Herausforderung für Serviceteam

Stadlober erwartet wegen der warmen Temperaturen wieder eine tiefe Loipe, die Strecke sei technisch und konditionell sehr anspruchsvoll. „Das macht‘s jetzt nicht einfacher fürs Serviceteam“, betonte die Radstädterin, die am Olympia-Abschlusstag (22. Februar) im 50-km-Rennen im klassischen Stil zuschlagen will. Im 10-km-Bewerb werden drei verschiedene Runden gelaufen, damit niemand einen Windschatten nutzen kann. „Das ist im Weltcup eher unüblich, beim Großereignis kann das schon mal vorkommen“, erklärte Stadlober, die bei den einzigen beiden 10-km-Skating-Bewerben des Weltcup-Winters die Plätze 14 und 17 belegt hatte. Bei der WM im Vorjahr in Trondheim war sie über 10 km klassisch Vierte.