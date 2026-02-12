Versprecher kostet TV-Chef im Iran seinen Job

Die Formulierung „Tod Khamenei“ zählt ebenso wie „Tod dem Diktator“ zu den Slogans von Gegnern der politischen Führung. Diese Parolen waren während der jüngsten Anti-Regierungsproteste zwischen Ende Dezember und Anfang Jänner zu hören. Die Massendemonstrationen wurden – wie bereits in der Vergangenheit – blutig niedergeschlagen.