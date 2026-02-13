Warum Cannabis-Schlucker ins Krankenhaus musste

Bei einem Besuch bei einem Schulfreund fand ein 16-Jähriger in einem Glas in der Küche Marihuana, das die Mutter (41) selbst gezüchtet hatte. Er nahm ein Gramm mit nach Hause, wo er es verspeiste. Die Überdosierung führte zu einem Zusammenbruch, der Bursch kam ins Spital. Die Mutter gestand gegenüber der Polizei, 80 Gramm selbst erzeugt zu haben. Ihrem zweiten, 18-jährigen Sohn hatte sie mit dem „Gras“ sogar einen Tee gebraut.