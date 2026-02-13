Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

16-Jähriger kollabiert

Warum Cannabis-Schlucker ins Krankenhaus musste

Oberösterreich
13.02.2026 08:00
Marihuana wird von Dealern oftmals mit synthetischem THC „aufgepeppt“ und wirkt dann umso ...
Marihuana wird von Dealern oftmals mit synthetischem THC „aufgepeppt“ und wirkt dann umso stärker.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Weil er ein Gramm Marihuana verspeist hatte, erlitt ein 16-jähriger Oberösterreicher einen Zusammenbruch und musste im Krankenhaus behandelt werden. Suchtprimar Kurosch Yazdi-Zorn erklärt, warum so etwas mit natürlichem „Gras“ selten ist, mit synthetischer Ware aber öfters vorkommt.

0 Kommentare

Bei einem Besuch bei einem Schulfreund fand ein 16-Jähriger in einem Glas in der Küche Marihuana, das die Mutter (41) selbst gezüchtet hatte. Er nahm ein Gramm mit nach Hause, wo er es verspeiste. Die Überdosierung führte zu einem Zusammenbruch, der Bursch kam ins Spital. Die Mutter gestand gegenüber der Polizei, 80 Gramm selbst erzeugt zu haben. Ihrem zweiten, 18-jährigen Sohn hatte sie mit dem „Gras“ sogar einen Tee gebraut.

Auch Jugendamt wird eingeschaltet
Die Mühlviertlerin wird nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt, auch das Jugendamt wird sich mit ihr befassen.

Lesen Sie auch:
Die Bursch hatte Marihuana konsumiert.
Zu viel Marihuana
16-Jähriger wegen Überdosis ins Spital gebracht
11.02.2026

Schwindel, Benommenheit, Blutdruckentgleisung – das sind die typischen Symptome einer Cannabis-Überdosierung, so Suchtprimar Kurosch Yazdi-Zorn: „Allerdings passiert so etwas selten mit natürlichem Cannabis, oft aber bei Produkten mit synthetischem Rauschgift, wie es in Massen aus China kommt. Teilweise wird das Marihuana für den Verkauf mit solchen synthetischen Zusatzstoffen besprüht, damit es stärker wirkt. Da gibt es öfter Vergiftungssymptome.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
13.02.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
166.631 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
161.737 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
148.806 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
965 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
735 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Oberösterreich
16-Jähriger kollabiert
Warum Cannabis-Schlucker ins Krankenhaus musste
Lenker verletzt
Überholmanöver auf Regenfahrbahn ging schief
Krone Plus Logo
Gürtelrose-Dilemma
Serum nicht verfügbar: „Wir sind fast wie Dealer“
Großeinsatz in OÖ
20 Kälber bei Brand in Kuhstall hilflos verendet
Bei Linzer Sportmatch
Firma fälschte Geburtstage von jungen Mitarbeitern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf