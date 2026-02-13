Vorstand stellt sich hinter die angezeigte Obfrau

Positive Aspekte nicht beachtet

Statt ihr meldete sich der Vorstand des SHV: „Generell werden anonyme Anzeigen nicht kommentiert. Wir nehmen die Empfehlungen des Prüfungsberichtes ernst und arbeiten diese in den zuständigen Gremien derzeit auf.“ Betont wird, dass der Vorstand des SHV Ried geschlossen hinter allen Mitarbeitern, insbesondere der Verbandsobfrau, steht. Bedauerlich sei, dass in der medialen Berichterstattung nur die Vorschläge zur Verbesserung der Haushaltsergebnisse berücksichtigt wurden. Die positiven Aspekte seien völlig außer Acht gelassen worden.