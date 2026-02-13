Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei-Parteien-Allianz

Vorstand stellt sich hinter die angezeigte Obfrau

Oberösterreich
13.02.2026 10:00
Rund um die Seniorenheim des SHV Ried gibt es Wirbel.
Rund um die Seniorenheim des SHV Ried gibt es Wirbel.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Ein Prüfbericht der Sozialabteilung des Landes deckt etliche Mängel und Missstände beim Sozialhilfeverband Ried auf. Die Obfrau – zugleich auch Bezirkshauptfrau – wurde anonym angezeigt. Die SHV-Vorstandsmitglieder von VP, SP und FP stehen hinter ihr und weisen auf die positive Arbeit des Verbands hin. 

0 Kommentare

Eine Anfrage der „Krone“ an die Rieder Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer zum umstrittenen Prüfbericht über den Sozialhilfeverband (SHV) Ried blieb bis dato unbeantwortet. Wie berichtet, wurde Weidenholzer, die in ihrer Funktion als Behördenchefin auch Obfrau des SHV ist, bei der Staatsanwaltschaft wegen Amtsmissbrauchs und Untreue angezeigt. Es geht um Kosten für Mitarbeiterfeste, Überweisungen an ehemalige Vorstandsmitglieder ohne Rechnung und um die Verköstigung von Polizei-Mitarbeitern in Seniorenheimen. Für Weidenholzer gilt die Unschuldsvermutung.

Positive Aspekte nicht beachtet
Statt ihr meldete sich der Vorstand des SHV: „Generell werden anonyme Anzeigen nicht kommentiert. Wir nehmen die Empfehlungen des Prüfungsberichtes ernst und arbeiten diese in den zuständigen Gremien derzeit auf.“ Betont wird, dass der Vorstand des SHV Ried geschlossen hinter allen Mitarbeitern, insbesondere der Verbandsobfrau, steht. Bedauerlich sei, dass in der medialen Berichterstattung nur die Vorschläge zur Verbesserung der Haushaltsergebnisse berücksichtigt wurden. Die positiven Aspekte seien völlig außer Acht gelassen worden.

Zitat Icon

Dem SHV Ried wird überwiegend eine rechtskonforme und ordnungsgemäße Arbeit und eine insgesamt stabile Mittelverwendung bestätigt.

Vorstand des SHV Ried

„Dem SHV Ried wird überwiegend eine rechtskonforme und ordnungsgemäße Arbeit und eine insgesamt stabile Mittelverwendung bestätigt. Trotz der schwierigen Personalsituation ist es uns gelungen, die Auslastungszahlen in unseren Häusern kontinuierlich zu erhöhen. Bewohner fühlen sich wohl und gut aufgehoben“, heißt es.

Lesen Sie auch:
Der Sozialhilfeverband betreibt in Ried auch einige Seniorenheime.
Krone Plus Logo
Kritik und Anzeige
Essen für Polizisten in Heimen wirft Fragen auf
11.02.2026

Seitens der politischen Vertreter halten die Bürgermeister und Fraktionssprecher Josef Berger (VP, Mühlheim/I.), Friedrich Hosner (SP, Geiersberg) und Walter Reinthaler (FP, Ort/I.) unisono fest: „Ziel ist eine qualitativ hochwertige, wirtschaftlich verantwortungsvolle und zukunftssichere Pflegeversorgung, bei der notwendige Investitionen in Personalentwicklung und Organisationsstärkung Bestandteil einer nachhaltigen Strategie sind.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
13.02.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.213 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.063 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.664 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
966 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
777 mal kommentiert
Mehr Oberösterreich
Drei-Parteien-Allianz
Vorstand stellt sich hinter die angezeigte Obfrau
Softwarefirma aus Linz
Fabasoft machte mehr Umsatz, aber weniger Gewinn
Krone Plus Logo
Macht „Themenabende“
„Orgasmus-Päpstin“ als Verkupplerin im Single-Club
16-Jähriger kollabiert
Warum Cannabis-Schlucker ins Krankenhaus musste
Lenker verletzt
Überholmanöver auf Regenfahrbahn ging schief
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf