„Krone“-Kommentar

Die Zeichen an der Wand

Kolumnen
12.02.2026 05:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
0 Kommentare

Die Super Bowl, das Finale der US-Football-Liga, ist die jährlich groß inszenierte nationale Weihestunde der USA. Den Höhepunkt bildet stets die Halbzeit-Show. Diesmal war es der Showstar Bad Bunny aus der autonomen – und daher vernachlässigten – US-Karibikinsel Puerto Rico.

Heuer hat ein prominenter Besucher und großer Fan des Macho-Ereignisses gefehlt: der US-Präsident. Trump traute sich nicht ins Stadion aus Furcht vor einem Pfeifkonzert.

Das sagt mehr aus als jede Meinungsumfrage. Wenn sich ein römischer Kaiser nicht mehr ins Colosseum traute, begannen die Prätorianer über einen Nachfolger nachzudenken.

Selbstverständlich fand Trump die Super Bowl schlecht und ganz besonders Bad Bunny. Der hatte eine Vergangenheits-kritische Latino-Show entfesselt – und das in spanischer Sprache. Am Ende rief er doch auf Englisch das obligate „Gott schütze Amerika!“ – nicht ohne alle Staaten des amerikanischen Kontinents aufzuzählen.

Das war die donnernde Stimme des lateinamerikanischen Erwachens oder wie Zyniker es formulieren: Der Beginn der Wiedereroberung der USA; brisant durch die Jagd auf Latinos der US-Abschiebemiliz ICE.

Das alles sind Zeichen an der Wand – für Trump und für die USA. Trumps MAGA-Bewegung ist eine Verteidigungsliga der weißen Vorherrschaft, doch die Latinos sind im Kommen und im nächsten Jahrzehnt endet die weiße Bevölkerungsmehrheit in den USA.

