Brand in Après-Ski-Bar: Jetzt steht Ursache fest

Technischer Defekt bei Strahler

Bereits am Donnerstag war die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Am Freitag hieß es vonseiten der Ermittler schließlich: „Der Brandausbruchsbereich konnte eindeutig auf den Bereich der Holzdecke im Barbereich eingegrenzt werden, wobei als Brandursache mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt im Bereich eines Halogen-Strahlers festgestellt werden konnte.“