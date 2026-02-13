Vorteilswelt
Ganzes Hotel evakuiert

Brand in Après-Ski-Bar: Jetzt steht Ursache fest

Tirol
13.02.2026 14:04
Mittwochabend war es zu dem Brand gekommen.
Mittwochabend war es zu dem Brand gekommen.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Es war großes Glück im Unglück und wohl der raschen Reaktion eines Mitarbeiters zu verdanken, dass ein Brand im Bereich der Kellerbar eines Zillertalers Hotels glimpflich ausging und niemand verletzt wurde. Jetzt konnte die Polizei die Brandursache klären.

Mittwochabend, kurz nach 21.30 Uhr: In der Kellerbar des Hotels in Gerlos brach im Bereich der Decke aus zunächst unbekannter Ursache ein Brand aus. „Ein Mitarbeiter bemerkte den Brand, ließ das Lokal räumen und begann mit einem Feuerlöscher mit Löscharbeiten“, berichtet die Polizei.

In der Folge wurde das ganze Gebäude geräumt. Die Feuerwehr lobte das rasche und professionelle Vorgehen. Die Einsatzkräfte konnten die Situation schließlich rasch unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen.

Die Feuerwehr war rasch vor Ort.
Die Feuerwehr war rasch vor Ort.(Bild: ZOOM Tirol)

Technischer Defekt bei Strahler
Bereits am Donnerstag war die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Am Freitag hieß es vonseiten der Ermittler schließlich: „Der Brandausbruchsbereich konnte eindeutig auf den Bereich der Holzdecke im Barbereich eingegrenzt werden, wobei als Brandursache mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt im Bereich eines Halogen-Strahlers festgestellt werden konnte.“

Lesen Sie auch:
Kurz nach 21.30 Uhr brach der Brand aus. Durch die rasche Reaktion der Hotelmitarbeiter wurde ...
Böse Erinnerungen
Feueralarm in Hotel: Kellerbar in Skiort geräumt
12.02.2026

Während des Einsatzes am Mittwochabend waren die Gäste des Hotels inzwischen in einem benachbarten Hotel untergebracht worden. Nach dem Einsatz konnten sie wieder in ihre Unterkünfte zurück.

Tirol
13.02.2026 14:04
Ähnliche Themen
PolizeiFeuerwehr
Unglück
Loading
Tirol

