Brand in Après-Ski-Bar: Jetzt steht Ursache fest

Es war großes Glück im Unglück und wohl der raschen Reaktion eines Mitarbeiters zu verdanken, dass ein Brand im Bereich der Kellerbar eines Zillertalers Hotels glimpflich ausging und niemand verletzt wurde. Jetzt konnte die Polizei die Brandursache klären.
Mittwochabend, kurz nach 21.30 Uhr: In der Kellerbar des Hotels in Gerlos brach im Bereich der Decke aus zunächst unbekannter Ursache ein Brand aus. „Ein Mitarbeiter bemerkte den Brand, ließ das Lokal räumen und begann mit einem Feuerlöscher mit Löscharbeiten“, berichtet die Polizei.
In der Folge wurde das ganze Gebäude geräumt. Die Feuerwehr lobte das rasche und professionelle Vorgehen. Die Einsatzkräfte konnten die Situation schließlich rasch unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen.
Technischer Defekt bei Strahler
Bereits am Donnerstag war die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. Am Freitag hieß es vonseiten der Ermittler schließlich: „Der Brandausbruchsbereich konnte eindeutig auf den Bereich der Holzdecke im Barbereich eingegrenzt werden, wobei als Brandursache mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt im Bereich eines Halogen-Strahlers festgestellt werden konnte.“
Während des Einsatzes am Mittwochabend waren die Gäste des Hotels inzwischen in einem benachbarten Hotel untergebracht worden. Nach dem Einsatz konnten sie wieder in ihre Unterkünfte zurück.
