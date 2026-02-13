Vorteilswelt
Olympia-Enttäuschung

Vermeulen: „Lieber er, als irgendeine Pfeif‘n!“

Olympia
13.02.2026 13:25
Mika Vermeulen
Einen Olympia-Spitzenplatz hat Mika Vermeulen am Freitag über 10 km Skating in Tesero verpasst, im Ziel sorgte der Österreicher jedoch für schmunzelnde Gesichter.

„Mir ist lieber, es ist ein Teamkollege vorne, den ich mag, als irgendeine Pfeif‘n“, sagte Vermeulen, der nach einem für ihn enttäuschenden Langlauf hinter Landsmann Benjamin Moser ins Ziel gekommen war. Am Ende wurde er nur 27. „Das war einfach zu schlecht!“

Lesen Sie auch:
Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo
Über 10 Kilometer
Gold für Kläbo, Moser und Vermeulen gehen leer aus
13.02.2026

Und wie geht’s nun weiter? Vermeulen, der am Donnerstag in der Früh verkühlt aufgewacht war, wollte sich noch nicht festlegen, ob er im 50er-Rennen überhaupt antritt. „Schauen wir mal, ich geh schlafen und schau, wie ich aufwache. Es muss schon realistisch sein. Nur Finisher sein, ist doch nicht mein Ziel.“

