Vermeulen: „Lieber er, als irgendeine Pfeif‘n!“

Und wie geht’s nun weiter? Vermeulen, der am Donnerstag in der Früh verkühlt aufgewacht war, wollte sich noch nicht festlegen, ob er im 50er-Rennen überhaupt antritt. „Schauen wir mal, ich geh schlafen und schau, wie ich aufwache. Es muss schon realistisch sein. Nur Finisher sein, ist doch nicht mein Ziel.“