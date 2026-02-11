Vorteilswelt
Mann mit Skimaske?

Person im Fall Guthrie für Befragung festgenommen

Society International
11.02.2026 08:39
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Fall der seit rund zehn Tagen verschwundenen Pensionistin Nancy Guthrie in den USA hat es laut Medienberichten eine Festnahme gegeben. Der Sender ABC News berichtete unter Berufung auf einen Beamten, mit Unterstützung der Bundespolizei FBI sei eine Person festgenommen worden, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden Guthries verhört werden soll.

Der Sender NBC News berichtete unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person, dass es sich um einen Mann handle.

Gruseliges Überwachungsvideo
Auch CNN meldete die Festnahme – eine Anklage sei allerdings nicht erhoben worden. Seit rund zehn Tagen fehlt von der Mutter von US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie jede Spur. Das FBI hatte am Dienstag Fotos und Videomaterial zu einem maskierten Verdächtigen veröffentlicht. Stunden danach kam es zu der Festnahme, wie die Medien nun berichteten.

Die Bilder aus der Überwachungskamera zeigen einen Mann mit Skimaske, der versucht, die Kamera mit Pflanzenteilen abzudecken.
Die Bilder aus der Überwachungskamera zeigen einen Mann mit Skimaske, der versucht, die Kamera mit Pflanzenteilen abzudecken.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Fachleute einig: Er war kein Profi!
In den USA haben zahlreiche Fachleute die vom FBI veröffentlichten Fotos und Videoaufnahmen intensiv ausgewertet. Anhand erkennbarer körperlicher Merkmale – etwa Körpergröße und geschätzter Schuhgröße – versuchen die Ermittler, das Profil des Verdächtigen weiter einzugrenzen.

Die Standbilder zeigen eine schlanke Person mit Skimaske und Handschuhen. Am Gürtel ist vorne ein Pistolenholster befestigt, auf dem Rücken trägt sie einen Rucksack. Unter der Skimaske ist ein Bart zu erkennen. Mehrere Experten äußern Zweifel an der Professionalität des Täters.

Fachleute bezweifeln jedoch die Professionalität des Täters. Der ehemalige FBI-Agent Michael Harrigan erklärte gegenüber CNN, der Mann habe an der Haustür gezögert und offenbar nach einer Möglichkeit gesucht, die Kamera zu verdecken – ein Zeichen mangelnder Vorbereitung. Auch der frühere Polizist Brandon Tatum sieht in der Art, wie die Waffe getragen und die Kamera improvisiert mit Pflanzenteuilen abgedeckt wurde, Hinweise auf fehlende Erfahrung.

Experten haben die Fotos ganz genau analysiert.
Experten haben die Fotos ganz genau analysiert.(Bild: AFP/HANDOUT)
Der Täter trug Handschuhe, Skimaske und einen Pistolenholster am Gürtel.
Der Täter trug Handschuhe, Skimaske und einen Pistolenholster am Gürtel.(Bild: AFP/HANDOUT)
Mit im Garten abgerissenen Pflanzen versuchte er die Kamera abzudecken.
Mit im Garten abgerissenen Pflanzen versuchte er die Kamera abzudecken.(Bild: AFP/HANDOUT)

Die Kriminologin Casey Jordan zeigte sich ebenfalls erstaunt über das Vorgehen. Ein geübter Täter, so sagte sie gegenüber CNN, würde Kameras gezielt, zum Beispiel mit einem Farbspray außer Gefecht setzen – nicht mit provisorischen Mitteln.

Ermittler durchkämmten die Nachbarschaft und befragten Leute. Familienangehörige hatten Nancy Guthrie den Ermittlern zufolge am Abend des 31. Jänner in Tucson im Bundesstaat Arizona nach Hause gebracht. Am darauffolgenden Vormittag bemerkte die Familie, dass sie verschwunden war.

