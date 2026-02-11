Bequemer Camping-Glanz zieht am Wörthersee ein

Nach dem Hafnersee ist die Falkensteiner Group am 1. Jänner auch auf der Camping-Anlage im Strandbad Klagenfurt als neuer Mieter eingezogen. Jetzt wird schrittweise umgebaut: Zwei Neubauten sind gerade im Fertigwerden, der Platz direkt am Wörthersee hat enormes Potenzial. Derzeit wird die Rezeption, die Gastronomie, die über einen straßenseitigen Zugang verfügt, und ein großes Geschäft errichtet. Die neue Anlage soll offen und frei begehbar sein.