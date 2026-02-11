Vorteilswelt
Falkensteiner baut um

Bequemer Camping-Glanz zieht am Wörthersee ein

Kärnten
11.02.2026 08:00
Die ersten Neubauten auf der Campinganlage in Strandbad entstehen.
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

„Camping in Carinthia“ bietet Falkensteiner mit dem Start der Camping-Saison an – seit 1. Jänner ist die Falkensteiner-Gruppe doch neuer Mieter am Strandbadgelände. Jetzt wird schrittweise umgebaut, der Platz direkt am Wörthersee hat enormes Potenzial.

Kärnten ist das beliebteste Camping-Bundesland in Österreich und verzeichnet jährlich über 2,5 Millionen Nächtigungen auf Campingplätzen. Seit Jahren mischt auch der Falkensteiner-Konzern im Campinggeschäft mit. Falkensteiner expandiert stark im Premium-Campingsegment unter der Marke „Falkensteiner Premium Camping“, betrieben von der FMTG (Falkensteiner Michaeler Tourism Group). Bekannte Anlagen sind Zadar in Kroatien und Lake Blagus in Slowenien. Auch in Kärnten wird jetzt kräftig investiert.

Nach dem Hafnersee ist die Falkensteiner Group am 1. Jänner auch auf der Camping-Anlage im Strandbad Klagenfurt als neuer Mieter eingezogen. Jetzt wird schrittweise umgebaut: Zwei Neubauten sind gerade im Fertigwerden, der Platz direkt am Wörthersee hat enormes Potenzial. Derzeit wird die Rezeption, die Gastronomie, die über einen straßenseitigen Zugang verfügt, und ein großes Geschäft errichtet.  Die neue Anlage soll offen und frei begehbar sein. 

80.000 Gäste im Jahr
Die Gruppe plant ein „mehrstufiges Upgrade, das den Standort in ein zeitgemäßes Campingresort“ verwandeln soll. „Heuer präsentiert sich der Eingangs- und Gastrobereich in neuer Form, während die umfassenden baulichen Erneuerungen erst nächstes Jahr abgeschlossen werden“, sagt Firmengründer Erich Falkensteiner, der bereits selbst in Klagenfurt vorbeigeschaut hat.

Erich Falkensteiner führt auch das elitäre Schlosshotel in Velden.
Erich Falkensteiner führt auch das elitäre Schlosshotel in Velden.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
So sieht Falkensteiner-Premium-Qualität am Campingplatz aus.
So sieht Falkensteiner-Premium-Qualität am Campingplatz aus.(Bild: FMTG)
Am Campingplatz im Strandbad Klagenfurt ist Großbaustelle.
Am Campingplatz im Strandbad Klagenfurt ist Großbaustelle.(Bild: Christian Tragner)

Die Neugestaltung der Stellplätze, Errichtung von Mobile-Homes sowie die Renovierung der Sanitäranlagen werden ebenso bis 2027 abgeschlossen. Der Campingplatz, der jährlich 80.000 Gäste anzieht, wird heuer noch als White-Label-Platz betrieben, ab 2027 in die Marke Falkensteiner Camping integriert. 

Falkensteiner führt 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels
Der Wörthersee soll das Flagschiff der Camper werden. „Ich liebe Klagenfurt und den Wörthersee“, sagt Erich Falkensteiner, der auch Eishockey-Präsident im Pustertal ist und so oft gegen KAC und VSV antritt. Die Falkensteiner Gruppe betreibt aktuell 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, drei Apartmentanlagen sowie Premium-Campingplätze in sieben europäischen Ländern (Österreich, Italien, Kroatien, Tschechien, Slowakei, Serbien, Montenegro).

Der Fokus liegt auf Familienurlaub, Wellness, Sport und exklusiven Residenzen, oft in den Alpen oder an der Adriaküste. Auch im elitären Schlosshotel in Velden ist Falkensteiner Gastgeber. Nun soll am Wörthersee Camping-Glanz einziehen.

