Latein oder nicht Latein? Das ist nicht die Frage

Und ewig grüßt das Murmeltier. Warum? Weil ich alles, was in der aktuellen Debatte um die Abschaffung von Latein gesagt wird, schon gehört habe – nicht einmal, sondern viele Male in verflossenen Jahrzehnten. Leserbriefschreiber bemühen sich, wie sich ihre Eltern schon bemüht haben: Die Verteidiger des Bildungskanons bringen die bekannten Hinweise auf die kulturellen Grundlagen (Abendland!) und die Vorteile der geistigen Übung (logisches Denken usw.) vor. Die Verächter der „toten Sprache“ sind in der Regel forscher und sprachlich direkter unterwegs: Weg mit dem alten Plunder, lernt’s was Gescheites! Und ich, was sage ich dazu? Ich muss dazu doch eine Meinung haben – oder? Tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.