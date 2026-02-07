Latein oder nicht Latein? Das ist nicht die Frage

Derzeit wird in Österreich wieder einmal über die Abschaffung des Faches Latein diskutiert. „Krone“-Wissenschaftsexperte Christian Mähr hat angesichts der Debatte ein Déjà-vu.
Und ewig grüßt das Murmeltier. Warum? Weil ich alles, was in der aktuellen Debatte um die Abschaffung von Latein gesagt wird, schon gehört habe – nicht einmal, sondern viele Male in verflossenen Jahrzehnten. Leserbriefschreiber bemühen sich, wie sich ihre Eltern schon bemüht haben: Die Verteidiger des Bildungskanons bringen die bekannten Hinweise auf die kulturellen Grundlagen (Abendland!) und die Vorteile der geistigen Übung (logisches Denken usw.) vor. Die Verächter der „toten Sprache“ sind in der Regel forscher und sprachlich direkter unterwegs: Weg mit dem alten Plunder, lernt’s was Gescheites! Und ich, was sage ich dazu? Ich muss dazu doch eine Meinung haben – oder? Tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.