„Echter Loser“: Olympionike legt sich mit Trump an

Olympia-Zoff mit politischer Wucht! Statt Medaillen und Höchstleistungen sorgt bei den Winterspielen ein verbaler Schlagabtausch für Wirbel. Freestyle-Skifahrer Hunter Hess kritisierte die politische Lage in den USA und zog damit den Zorn von Donald Trump auf sich.
Eigentlich wollte Hess bei den Olympischen Winterspielen sportlich für Schlagzeilen sorgen. Doch eine Aussage bei einer Pressekonferenz brachte ihn ins Zentrum einer politischen Debatte.
Der 27-Jährige erklärte, er habe „gemischte Gefühle“, aktuell die USA zu vertreten. „Nur weil ich die Flagge trage, bedeutet das nicht, dass ich alles repräsentiere, was gerade in den USA passiert“, sagte Hess.
Trump schießt zurück
Die Reaktion aus Washington ließ nicht lange auf sich warten. Auf seiner Plattform Truth Social bezeichnete Trump den Olympioniken als „einen echten Loser“. Zudem schrieb er, es sei „sehr schwer, jemanden wie ihn anzufeuern“. Die Aussagen sorgten international für Aufsehen.
Hess kontert versöhnlich
Einen Tag später meldete sich Hess via Instagram zu Wort. Der Ton war deutlich ruhiger. „Ich liebe mein Land“, schrieb er und betonte, vieles sei großartig, manches könne aber besser sein. Wichtig sei, dass man „das Recht und die Freiheit hat, darauf hinzuweisen“.
Der Beitrag sammelte innerhalb weniger Stunden mehr als 30.000 Likes. Tausende Fans stellten sich demonstrativ hinter den Skifahrer.
