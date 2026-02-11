Wöginger will auch bei Schuldspruch im Amt bleiben

Warum ist die Besetzung besonders umstritten?

Die langjährige Finanzbeamtin Christa Scharf hatte die Behörde vor der Besetzung des Postens bereits monatelang interimistisch geführt. Das Bundesverwaltungsgericht stellte später fest, dass Scharf die mit Abstand bestqualifizierte Kandidatin war und sprach ihr eine Entschädigung zu.

Anfangs gab‘s eine Diversion, nun kommt es zur Verhandlung. Warum?

Im Herbst schien eine Diversion möglich, verbunden mit Geldbußen in fünfstelliger Höhe. Nach einer Beschwerde der Oberstaatsanwaltschaft hob das Oberlandesgericht Linz diese Lösung auf. Damit muss der Fall nun vor Gericht verhandelt werden.