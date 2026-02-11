Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wilder Olympia-Abflug

Nach Vonn: Auch zweites Sturzopfer schwer verletzt

Olympia
11.02.2026 08:26
Cande Moreno musste mit dem Helikopter abtransportiert werden.
Cande Moreno musste mit dem Helikopter abtransportiert werden.(Bild: AFP/FRANCOIS-XAVIER MARIT)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Bei der Olympia-Abfahrt der Damen am Sonntag hat es nicht nur US-Superstar Lindsey Vonn, sondern auch die andorranische Skirennläuferin Cande Moreno schlimm erwischt: Die 25-Jährige zog sich bei ihrem wilden Abflug im Tofana-Schuss in Cortina schwere Verletzungen zu.

0 Kommentare

Wie Cande Moreno am Dienstag in den sozialen Medien bekannt gibt, erlitt die Abfahrerin einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes im linken Knie. Hinzu kommt auch noch eine Bänderverletzung im rechten Daumen zu. „Das war nicht das Ergebnis, das ich mir erhofft hatte, aber ich war schon einmal hier und weiß, wie ich zurückkommen kann“, lässt sich Moreno nicht unterkriegen.

„Das linke Knie hat die Gruppe verlassen“
In einem weiteren Posting veröffentlicht Moreno zudem ein Video ihres wilden Abflugs. Nach einem Sprung knickte im Tofana-Schuss ihr linkes Knie plötzlich ein. Die mit Nummer 26 gestartete Läuferin aus Andorra stürzte, krachte ins Netz und schlitterte dann die steile Piste mehrere Meter hinab.

Hier der Sturz im Video (nichts für schwache Nerven):

„Das linke Knie hat die Gruppe verlassen“, nimmt sie ihre Hiobsbotschaft mit Humor. Hoffnungsvoller Nachsatz: „Die Genesung beginnt jetzt!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
283.928 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
209.777 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
192.850 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
965 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
962 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
731 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Mehr Olympia
Olympia im Ticker
LIVE ab 10 Uhr: Kombinierer kämpfen um Edelmetall
Mega-Prämie erhalten
Olympia: Polens Silber-Held ist Preisgeld-König
Verbaler Zoff
„Echter Loser“: Olympionike legt sich mit Trump an
Wilder Olympia-Abflug
Nach Vonn: Auch zweites Sturzopfer schwer verletzt
„Krone“-Stopplicht
Das Stimmungsbarometer drehte sich komplett
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf