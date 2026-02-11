Nach Vonn: Auch zweites Sturzopfer schwer verletzt

Bei der Olympia-Abfahrt der Damen am Sonntag hat es nicht nur US-Superstar Lindsey Vonn, sondern auch die andorranische Skirennläuferin Cande Moreno schlimm erwischt: Die 25-Jährige zog sich bei ihrem wilden Abflug im Tofana-Schuss in Cortina schwere Verletzungen zu.
Wie Cande Moreno am Dienstag in den sozialen Medien bekannt gibt, erlitt die Abfahrerin einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes im linken Knie. Hinzu kommt auch noch eine Bänderverletzung im rechten Daumen zu. „Das war nicht das Ergebnis, das ich mir erhofft hatte, aber ich war schon einmal hier und weiß, wie ich zurückkommen kann“, lässt sich Moreno nicht unterkriegen.
„Das linke Knie hat die Gruppe verlassen“
In einem weiteren Posting veröffentlicht Moreno zudem ein Video ihres wilden Abflugs. Nach einem Sprung knickte im Tofana-Schuss ihr linkes Knie plötzlich ein. Die mit Nummer 26 gestartete Läuferin aus Andorra stürzte, krachte ins Netz und schlitterte dann die steile Piste mehrere Meter hinab.
Hier der Sturz im Video (nichts für schwache Nerven):
„Das linke Knie hat die Gruppe verlassen“, nimmt sie ihre Hiobsbotschaft mit Humor. Hoffnungsvoller Nachsatz: „Die Genesung beginnt jetzt!“
