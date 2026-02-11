Nach Vonn: Auch zweites Sturzopfer schwer verletzt

Wie Cande Moreno am Dienstag in den sozialen Medien bekannt gibt, erlitt die Abfahrerin einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes im linken Knie. Hinzu kommt auch noch eine Bänderverletzung im rechten Daumen zu. „Das war nicht das Ergebnis, das ich mir erhofft hatte, aber ich war schon einmal hier und weiß, wie ich zurückkommen kann“, lässt sich Moreno nicht unterkriegen.