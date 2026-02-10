Vorteilswelt
War es Mordversuch?

Mit Messern attackiert: Mädchen (16) vor Gericht

Gericht
10.02.2026 15:30
Die zwei angeklagten Mädchen werden aus der Untersuchungshaft vorgeführt.
Die zwei angeklagten Mädchen werden aus der Untersuchungshaft vorgeführt.(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl (2))
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Schockierender Einblick in die Wiener Jugendkriminalität: Zwei 16-jährige Mädchen und ein älterer Bursche sitzen wegen Mordversuchs vor Geschworenen. Mit drei Messern sollen sie ein Opfer in einem Park beim Westbahnhof attackiert haben. Im Landl gleicht keine Schilderung der anderen.

0 Kommentare

Sie sind seit jungen Jahren drogensüchtig, wohnen in einer betreuten WG. Die Schule besuchen sie nicht, machen auch keine Ausbildung. Das Wiener Landl ist ihnen nicht fremd. „Sie verbringen die meiste Zeit am Westbahnhof und im nahegelegenen Emil-Maurer-Park. Dort werden sie immer wieder mal in Straftaten verwickelt“, so die Wiener Staatsanwältin. Die Rede ist von zwei Mädchen, die mittlerweile 16 Jahre alt sind. Und in Untersuchungshaft sitzen. Ihnen wird versuchter Mord vorgeworfen …

Angriff mit drei Messern
Am 19. September letzten Jahres sollen die beiden Mädels zusammen mit einem 18-Jährigen ein gleichaltriges Opfer attackiert haben. Auslöser war ein Streit. Warum? Das kann niemand im Ermittlungsverfahren so genau beantworten. Dann: „Das Opfer sieht, dass alle drei ein Messer in der Hand haben und springt auf einen Tisch in dem Park.“ Mit einem Brot-, Küchen und einem Klappmesser sollen die Jugendlichen dann auf den Burschen losgegangen sein. Sieben Stich- und Schnittverletzungen trug er davon – fokussiert auf Hals, Schultern und Oberkörper.

„Sie erzählen doch irgendwas!“
Das sagen Staatsanwältin und Gerichtsmediziner. Der Verteidiger der Erstangeklagten sagt aber treffend: „Ich glaube, dass diese Geschichte wirklich schwer abzuhandeln ist, weil wir nicht wissen, was passiert ist. Jeder erzählt eine andere Geschichte.“ Und das zeigt sich jetzt auch vor den Geschworenen. Die 16-jährige Rumänin, verteidigt von Anwältin Clara Abpurg, will nur zugesehen haben. Ihre syrische Freundin meint, sie habe sich nur gegen Schläge mit einem Gürtel gewehrt.

Die Anwälte Florian Kreiner und Clara Abpurg verteidigen.
Die Anwälte Florian Kreiner und Clara Abpurg verteidigen.(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl)

Dem vorsitzenden Richter Andreas Hautz reißt der Geduldsfaden: „Sie erzählen doch irgendwas. Einfach das, was rauskommt.“ Und auch noch am Donnerstag wird nervenzehrend verhandelt. Bezeichnend für das Milieu: Die meisten Zeugen sitzen gerade selber ein, werden von Justizwachebeamten vorgeführt. Bei einer anklagekonformen Verurteilung drohen den 16-jährigen Mädchen jeweils bis zu 10 Jahre Haft. Dem älteren Burschen sogar bis zu 15 Jahre – bei der Tat war er 17 Jahre alt.

Einen Gerichtsauftritt hatten die meisten Akteure – Angeklagte wie Zeugen – bereits letzte Woche. Denn nur Stunden vor dem vorgeworfenen Mordversuch kam es zu einem brutalen Angriff gegen drei Asiaten. Zufallsopfer. Auch in dem Verfahren gelten sie als Beschuldigte, weiterverfolgt wird das aktuell aber nicht, weshalb sie als Zeugen aussagen mussten. Ein junger Syrer fasst für die Attacke nicht rechtskräftig zwei Jahre Haft aus.

