Mit Messern attackiert: Mädchen (16) vor Gericht

Angriff mit drei Messern

Am 19. September letzten Jahres sollen die beiden Mädels zusammen mit einem 18-Jährigen ein gleichaltriges Opfer attackiert haben. Auslöser war ein Streit. Warum? Das kann niemand im Ermittlungsverfahren so genau beantworten. Dann: „Das Opfer sieht, dass alle drei ein Messer in der Hand haben und springt auf einen Tisch in dem Park.“ Mit einem Brot-, Küchen und einem Klappmesser sollen die Jugendlichen dann auf den Burschen losgegangen sein. Sieben Stich- und Schnittverletzungen trug er davon – fokussiert auf Hals, Schultern und Oberkörper.