Europa hält trotz Trumps Drohkulisse zu Grönland

Ab 1. Februar steigen wieder die Preise

Trump hatte in einem beispiellosen Schritt am Samstag unter Verweis auf den Konflikt zusätzliche Zölle ab Februar gegen Deutschland und die anderen sieben Staaten angekündigt – alle von ihnen NATO-Länder. Ab dem 1. Februar sollen demnach zehn Prozent für in die USA gesendete Waren fällig werden, ab dem 1. Juni 25 Prozent.