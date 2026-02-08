Drogenlenker (21) schüttet Bier in den Urintest

Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle in Steyr hat am Sonntagvormittag ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten versucht, einen Urin-Test mit Bier zu verfälschen. Doch der Schwindel flog schnell auf, die Geschichte war damit aber noch nicht zu Ende.
Bei dem jungen Mann aus Ernsthofen waren Polizeiangaben zufolge „eindeutige Merkmale einer Suchtgiftbeeinträchtigung“ festgestellt worden. Aus diesem Grund wurde der Probeführerscheinbesitzer zu einem Urin-Schnelltest aufgefordert.
Dose in Hosentasche
Diesen versuchte er zu manipulieren, indem er Bier, das er in einer Dose in der Hosentasche bei sich hatte, in den Messbecher schüttete. Die Beamten bemerkten dies jedoch. Die Aufforderung zur ärztlichen Untersuchung verweigerte der 21-Jährige laut Landespolizeidirektion.
Wollte Schlüssel nicht hergeben
Weil er seine Fahrzeugschlüssel nicht herausgeben wollte, wurde eine Lenkradsperre am Auto angebracht. Damit konnte er nicht mehr weiterfahren. Nun erwartet den Niederösterreicher eine Anzeige.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.