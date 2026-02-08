Vorteilswelt
Schwindel flog auf

Drogenlenker (21) schüttet Bier in den Urintest

Oberösterreich
08.02.2026 17:30
Der Mann wollte den Drogentest manipulieren. (Symbolfoto)
Der Mann wollte den Drogentest manipulieren. (Symbolfoto)(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle in Steyr hat am Sonntagvormittag ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten versucht, einen Urin-Test mit Bier zu verfälschen. Doch der Schwindel flog schnell auf, die Geschichte war damit aber noch nicht zu Ende.

Bei dem jungen Mann aus Ernsthofen waren Polizeiangaben zufolge „eindeutige Merkmale einer Suchtgiftbeeinträchtigung“ festgestellt worden. Aus diesem Grund wurde der Probeführerscheinbesitzer zu einem Urin-Schnelltest aufgefordert.

Dose in Hosentasche
Diesen versuchte er zu manipulieren, indem er Bier, das er in einer Dose in der Hosentasche bei sich hatte, in den Messbecher schüttete. Die Beamten bemerkten dies jedoch. Die Aufforderung zur ärztlichen Untersuchung verweigerte der 21-Jährige laut Landespolizeidirektion.

Wollte Schlüssel nicht hergeben
Weil er seine Fahrzeugschlüssel nicht herausgeben wollte, wurde eine Lenkradsperre am Auto angebracht. Damit konnte er nicht mehr weiterfahren.  Nun erwartet den Niederösterreicher eine Anzeige.

Oberösterreich

