Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wien und Ohlsdorf

Thomas Bernhard: „Grantler“ der Nation wäre 95

Oberösterreich
08.02.2026 16:00
Das Grab von Thomas Bernhard in Grinzing
Das Grab von Thomas Bernhard in Grinzing(Bild: HERBERT NEUBAUER)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Er war ein genialer Übertreibungskünstler und der verlässlichste Provokateur der Republik: Thomas Bernhard wäre morgen, Montag, 95 Jahre alt. Ein Geburtstag für einen Autor, der Feiern verachtete – und dennoch allgegenwärtig geblieben ist. Ab April 2026 widmet ihm die Österreichische Nationalbibliothek eine große Sonderschau.

0 Kommentare

Thomas Bernhard (1931-1989) liegt zwar in Wien-Grinzing begraben, gelebt – und geschrieben – hat er jedoch vor allem im oberösterreichischen Ohlsdorf. Hier entstanden viele seiner unerreichten Werke: gnadenlose Tiraden gegen das Kleinbürgertum, gegen die Selbstgefälligkeit der Kunstszene, gegen Österreich als geistigen Zustand. Texte, die bis heute als Zumutung gelten – und genau darin ihre Kraft entfalten.

In Ohlsdorf nahe Gmunden befindet sich auch das „Bernhard Haus“, ein Museum und „eingefrorenes Denkmal“. Ambiente und Mobiliar wirken nahezu unangetastet, als wäre der Dichter nur kurz hinausgegangen, um gleich wieder zurückzukehren – zum nächsten Satz, zur nächsten Abrechnung. Diese zentrale Bernhard-Gedenkstätte ist von April bis September zugänglich.

Bernhard-Haus in Obernathal, Ohlsdorf
Bernhard-Haus in Obernathal, Ohlsdorf(Bild: Wolfgang Spitzbart)

Als Schriftsteller große Präsenz
Seine Literatur aber ist immer zugänglich und alles andere als museal. Bernhard zählt weiterhin zu den meistgespielten deutschsprachigen Dramatikern. Aktuell steht u.a. „Der Theatermacher“ im Theater in der Josefstadt in Wien auf dem Spielplan, mit Herbert Föttinger als Egomanen von Weltformat (Termine bis Juni).

Lesen Sie auch:
Eine schöne Erzählung, präzise getanzt.
Krone Plus Logo
Musiktheater Linz
Tanz-Premiere: Amor kämpft um den Liebespfeil
02.02.2026
Mit Franui in Gmunden
Nicholas Ofczarek mit Stichen in die Kulturblase
22.09.2024
„Krone“-Analyse
„Wir müssen lernen, mit KI-Bildern umzugehen“
04.02.2026

Der unbekannte Bernhard: Einblick in den Nachlass 
Am Tiroler Landestheater wird „Heldenplatz“ gezeigt, ergänzt um neue Texte von Elias Hirschl (Termine bis April). Und Nicholas Ofczarek bringt gemeinsam mit der Musicbanda Franui Bernhards Prosamonolog „Holzfällen“ auf die Bühne des Linzer Musiktheaters (14. Februar) – ein Abend, der 2024 bereits bei den Festwochen Gmunden für Aufmerksamkeit sorgte, aber ungebrochen ein Publikumsmagnet ist.

Vor drei Jahren erwarb die Österreichische Nationalbibliothek Bernhards Nachlass. Ab 30. April 2026 (bis 21. Februar 2027) öffnet die Ausstellung „Dem Stumpfsinn die Geisteskappe aufsetzen“ diesen Bestand: unbekannte Texte, überraschende Korrespondenzen, bislang ungesehene Fundstücke. Sie zeigen einen Autor, der sich auch posthum zu Wort meldet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper
Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
193.904 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
135.516 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
120.807 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Oberösterreich
Wien und Ohlsdorf
Thomas Bernhard: „Grantler“ der Nation wäre 95
Grube dicht, aber:
Gülle verseuchte Fischteiche und auch Hausbrunnen
Bundesliga im TICKER
LIVE: So steht es bei Altach gegen Blau-Weiß Linz
„Sicherheits-Allianz“
OÖ. Betriebe wollen von Aufrüstung profitieren
Nach Hotel-Betrug
Flüchtigen versteckt: Mutter und Baby im Gefängnis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf