Thomas Bernhard: „Grantler“ der Nation wäre 95

Thomas Bernhard (1931-1989) liegt zwar in Wien-Grinzing begraben, gelebt – und geschrieben – hat er jedoch vor allem im oberösterreichischen Ohlsdorf. Hier entstanden viele seiner unerreichten Werke: gnadenlose Tiraden gegen das Kleinbürgertum, gegen die Selbstgefälligkeit der Kunstszene, gegen Österreich als geistigen Zustand. Texte, die bis heute als Zumutung gelten – und genau darin ihre Kraft entfalten.