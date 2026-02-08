Wählen Sie Ihren Favoriten zum TopTalent 2026!

Unter krone.at/toptalent gelangt man nicht nur zum Voting, sondern findet auch die Einzelportraits aller zwölf Nominierten. Reinklicken lohnt sich, denn hinter den gerade erst einmal 15- bis 18-jährigen Athleten stecken schon jetzt beeindruckende Erfolge und Geschichten. Und hier geht’s nun ans Abstimmen. Bis 8. März (23.59 Uhr) läuft die Wahl zum TopTalent.