Das Voting

Wählen Sie Ihren Favoriten zum TopTalent 2026!

Toptalent
08.02.2026 00:01
(Bild: krone kreativ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wer wird das sportliche Nachwuchs-Talent des Jahres und zum TopTalent? Die „Krone“, Sportland OÖ, VKB, Life Radio und LT1 haben gemeinsam mit einer Fachjury diese zwölf Nominierten ausgewählt. Ab jetzt hier mitvoten!

Unter krone.at/toptalent gelangt man nicht nur zum Voting, sondern findet auch die Einzelportraits aller zwölf Nominierten. Reinklicken lohnt sich, denn hinter den gerade erst einmal 15- bis 18-jährigen Athleten stecken schon jetzt beeindruckende Erfolge und Geschichten. Und hier geht’s nun ans Abstimmen. Bis 8. März (23.59 Uhr) läuft die Wahl zum TopTalent.

Wer hat gewonnen? Das erfahren die Nominierten am 24. März im Rahmen einer Gala – und alle „Krone“-Leser in ihrer „Krone“ und hier auf krone.at/toptalent.

More Toptalent
TopTalent Schwimmen
Wasser ist einfach das Element von „Gold-Marie“
TopTalent Gewichtheben
Olympia 2028 in Los Angeles ist Veronikas Ziel
TopTalent Segeln
Die Leidenschaft wurde Emily in die Wiege gelegt
TopTalent Rudern
Modellathlet, Harvard-Student und Wettkampftyp
TopTalent Eishockey
„Mir wär lieber, auch Frauen dürften hart checken“
