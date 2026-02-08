Reiskocher explodiert -Klubwohnungen demoliert

Spielerinnen in Notquartieren

Diese war aber gottlob gerade verlassen, als der zum Inventar gehörende Reiskocher offenbar aufgrund eines technischen Defekts plötzlich in die Luft flog. Und das mit einer so großen Wucht bzw. Gewalt, dass die Zimmerdecke schwerst beschädigt wurde – und damit sogar auch der Boden der darüberliegenden Wohnung. „Die Spielerinnen hatten im ersten Moment sogar Angst, die ganze Decke könnte runterkommen“, sagt Renner, der weiß: „Beide Unterkünfte sind für mindestens eine Woche unbewohnbar!“ Weshalb die vier Linz-Legionärinnen vorerst in Notquartieren untergebracht wurden.