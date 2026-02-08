Feuerwehrmann zündelte direkt neben dem Depot

Verdacht fiel auf Helfer

Doch als am Samstagvormittag klar wurde, dass es keinen technischen Defekt gab, der den Brand ausgelöst haben könnte, ermittelte die Brandgruppe des Landeskriminalamts in Richtung „Zündler“. Und rasch fiel der Verdacht auf einen 34-jährigen Feuerwehrmann. Dieser leugnete zuerst, gab aber dann zu, für die Flammen verantwortlich zu sein. Ein Motiv konnte der Florianijünger nicht nennen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.