Gülle verseuchte Fischteiche und auch Hausbrunnen

Mehrere Fässer entladen

Jetzt muss geklärt werden, was genau passiert war. Denn die Güllegrube scheint nach ersten Inspektionen dicht zu sein. Der Landwirt soll aber am Samstag mehrere Fässer Gülle hingebracht und entleert haben – ob es dabei zu einem Defekt oder einer fahrlässigen Handlung gekommen war, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Beeinträchtigung der Umwelt, die Feuerwehr versucht weiterhin, die Ausbreitung der Gülle zu stoppen.