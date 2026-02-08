Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grube dicht, aber:

Gülle verseuchte Fischteiche und auch Hausbrunnen

Oberösterreich
08.02.2026 15:00
Die Feuerwehr versuchte in Frankenmarkt, den Gülleaustritt so gut es geht in Grenzen zu halten
Die Feuerwehr versuchte in Frankenmarkt, den Gülleaustritt so gut es geht in Grenzen zu halten(Bild: FF Frankenmarkt)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Acht Fischteiche und fünf Hausbrunnen verseucht – ein großer Gülleaustritt sorgt in Frankenmarkt für Ärger und Probleme. Und es ist auch völlig unklar, was genau passiert war, denn die Güllegrube soll dicht sein, dennoch sind bis zu 40 Kubikmeter „Adel“ in die Umwelt gelangt.

0 Kommentare

Am Samstagabend war der Gülleaustritt bemerkt worden, die Flüssigkeit war von einem Hügel hinabgeflossen. Und dabei gelangte sie in einen kleinen Bach, der acht Fischteiche speist. Obwohl die Feuerwehr die Teiche sofort mit Frischwasser versorgte, verendete ein Großteil der 500 Kilo Zuchtfische.

Wasserflaschen statt Hausbrunnen
Außerdem wurden fünf Hausbrunnen beeinträchtigt und können derzeit nicht zur Wasserversorgung genutzt werden. Hier müssen die Bewohner der Häuser bis auf Weiteres auf Flaschenwasser zurückgreifen.

Lesen Sie auch:
Der Schaden in den drei Bächen war durch den Gülleaustritt langfristig
Diversion
Nach Gülleaustritt war auf 15 Kilometern alles tot
28.05.2024

Mehrere Fässer entladen
Jetzt muss geklärt werden, was genau passiert war. Denn die Güllegrube scheint nach ersten Inspektionen dicht zu sein. Der Landwirt soll aber am Samstag mehrere Fässer Gülle hingebracht und entleert haben – ob es dabei zu einem Defekt oder einer fahrlässigen Handlung gekommen war, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Beeinträchtigung der Umwelt, die Feuerwehr versucht weiterhin, die Ausbreitung der Gülle zu stoppen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper
Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
193.904 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
135.516 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
120.807 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Oberösterreich
Grube dicht, aber:
Gülle verseuchte Fischteiche und auch Hausbrunnen
Bundesliga im TICKER
LIVE: So steht es bei Altach gegen Blau-Weiß Linz
„Sicherheits-Allianz“
OÖ. Betriebe wollen von Aufrüstung profitieren
Nach Hotel-Betrug
Flüchtigen versteckt: Mutter und Baby im Gefängnis
In Bachbett gestürzt
Große Suchaktion nach verirrtem Rodler (32)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf