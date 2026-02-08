Gülle verseuchte Fischteiche und auch Hausbrunnen

Acht Fischteiche und fünf Hausbrunnen verseucht – ein großer Gülleaustritt sorgt in Frankenmarkt für Ärger und Probleme. Und es ist auch völlig unklar, was genau passiert war, denn die Güllegrube soll dicht sein, dennoch sind bis zu 40 Kubikmeter „Adel“ in die Umwelt gelangt.
Am Samstagabend war der Gülleaustritt bemerkt worden, die Flüssigkeit war von einem Hügel hinabgeflossen. Und dabei gelangte sie in einen kleinen Bach, der acht Fischteiche speist. Obwohl die Feuerwehr die Teiche sofort mit Frischwasser versorgte, verendete ein Großteil der 500 Kilo Zuchtfische.
Wasserflaschen statt Hausbrunnen
Außerdem wurden fünf Hausbrunnen beeinträchtigt und können derzeit nicht zur Wasserversorgung genutzt werden. Hier müssen die Bewohner der Häuser bis auf Weiteres auf Flaschenwasser zurückgreifen.
Mehrere Fässer entladen
Jetzt muss geklärt werden, was genau passiert war. Denn die Güllegrube scheint nach ersten Inspektionen dicht zu sein. Der Landwirt soll aber am Samstag mehrere Fässer Gülle hingebracht und entleert haben – ob es dabei zu einem Defekt oder einer fahrlässigen Handlung gekommen war, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Beeinträchtigung der Umwelt, die Feuerwehr versucht weiterhin, die Ausbreitung der Gülle zu stoppen.
