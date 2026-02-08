Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sicherheits-Allianz“

OÖ. Betriebe wollen von Aufrüstung profitieren

Oberösterreich
08.02.2026 14:00
Auch Fahrzeugbauer Steyr Automotive ist mit von der Partie
Auch Fahrzeugbauer Steyr Automotive ist mit von der Partie(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Europaweit fließen aktuell Milliarden in Sicherheit und Aufrüstung. Auch oberösterreichische Unternehmen wollen von den Investitionen profitieren – eine dafür gegründete Allianz hat regen Zulauf, mittlerweile hat sie über 90 Mitglieder. Darunter finden sich auch Namen, die man dort nicht erwarten würde.

0 Kommentare

Steyr Motors will seinen Umsatz heuer, wie berichtet, fast verdoppeln. Im Vorjahr stammten 60 Prozent des Geschäfts aus dem Verteidigungsbereich – die Steyrer bauen etwa Motoren für militärische Fahrzeuge. Es ist nicht das einzige heimische Unternehmen, das von den europaweit milliardenschweren Investitionen in Verteidigung profitieren könnte.

Mehr als 90 Mitglieder
„Die sicherheitspolitische Neuausrichtung Europas eröffnet enorme wirtschaftliche Chancen“, meint auch Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP). Im Juli gründete das Land eine „Sicherheits-Allianz“, die Betrieben als Informationsdrehscheibe dienen soll. Anfangs waren 16 Firmen und Institutionen – von Polizei über Fachhochschule bis zu Leitbetrieben wie Rosenbauer – im Strategieboard vertreten, mittlerweile haben bereits mehr als 90 Unternehmen die Angebote der „Sicherheits-Allianz“ in Anspruch genommen.

Motorenbauer Steyr Motors ist Teil der „Sicherheits-Allianz“ OÖ
Motorenbauer Steyr Motors ist Teil der „Sicherheits-Allianz“ OÖ(Bild: Fotostudio Eder)

Schlüsselbereiche verstärken
Das Netzwerk soll laut Achleitner vor allem zivile Bereiche wie Katastrophenschutz, Cybersecurity, Kommunikation oder Werkstofftechnik bedienen – in solchen „Schlüsselbereichen“ würden heimische Unternehmen „über exzellentes Know-how verfügen“.

Manche Namen überraschen
Tatsächlich finden sich im Strategieboard der „Sicherheits-Allianz“ Unternehmen, die man zunächst nicht mit Landesverteidigung in Verbindung bringen würde. Etwa das Linzer KI-Startup NXAI. Die Firma sieht ihre Stärken in der „Vorhersage von Energieverbräuchen und Fluten, bei der Suche nach neuen Medikamenten oder im Cyberraum“, heißt es von einem Sprecher. „In diesen Bereichen investiert Europa und wir spüren Nachfrage von Kunden.“

Ebenfalls Teil der Allianz ist Fahrzeugbauer Steyr Automotive. Potenzial für neue Aufträge sieht das Unternehmen etwa bei „Rettungs-, Transport- oder Logistiklösungen“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
179.674 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
135.046 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
119.388 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Mehr Oberösterreich
„Sicherheits-Allianz“
OÖ. Betriebe wollen von Aufrüstung profitieren
Nach Hotel-Betrug
Flüchtigen versteckt: Mutter und Baby im Gefängnis
In Bachbett gestürzt
Große Suchaktion nach verirrtem Rodler (32)
Ursache geklärt
Feuerwehrmann zündelte direkt neben dem Depot
Krone Plus Logo
Kampf gegen Sucht
Wie diese Österreicher das Rauchen aufgeben wollen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf