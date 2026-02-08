OÖ. Betriebe wollen von Aufrüstung profitieren

Manche Namen überraschen

Tatsächlich finden sich im Strategieboard der „Sicherheits-Allianz“ Unternehmen, die man zunächst nicht mit Landesverteidigung in Verbindung bringen würde. Etwa das Linzer KI-Startup NXAI. Die Firma sieht ihre Stärken in der „Vorhersage von Energieverbräuchen und Fluten, bei der Suche nach neuen Medikamenten oder im Cyberraum“, heißt es von einem Sprecher. „In diesen Bereichen investiert Europa und wir spüren Nachfrage von Kunden.“