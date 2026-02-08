LASK-Coach Kühbauer: „Das interessiert mich null!“

Selbstkritisch gab sich Sasa Kalajdzic. Der Angreifer bereitete das einzige Tor des Abends per Flanke vor, verpasste bei zwei Abschlüssen in der zweiten Halbzeit dann sein erstes Saisontor. „Ich bin imstande mehr zu leisten“, sagte die Wolverhampton-Leihgabe nach Schlusspfiff auf Sky. Der fitnesstechnisch sicher noch nicht am Plafond kratzende Kalajdzic sah dies als Teil des Prozesses. „Ich versuche mich zu stabilisieren. Da ist noch sehr viel Luft nach oben, aber ich mache mir keinen Druck.“