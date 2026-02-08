Expertenjury nominierte diese zwölf Asse aus OÖ

Emily KARGL: „Draußen in der Natur und einfach frei zu sein – das ist für mich die Faszination am Segeln“, sagt die 15-Jährige über ihre ganz große Leidenschaft, die ihr förmlich in die Wiege gelegt wurde. Bereits mit sechs Monaten war sie erstmals auf einem Boot, nun träumt sie von der Weltelite.