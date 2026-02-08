Vorteilswelt
Expertenjury nominierte diese zwölf Asse aus OÖ

Oberösterreich
08.02.2026 10:00
Katharina Gruber (17) ist die jüngste Kombi-Weltcupsiegerin aller Zeiten.
Katharina Gruber (17) ist die jüngste Kombi-Weltcupsiegerin aller Zeiten.(Bild: EXPA/ Eibner/ Memmler)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Suche nach Oberösterreichs größten Nachwuchshoffnungen hat begonnen: TopTalent 2026 ist gestartet – und bis 8. März kann man online für jene zwölf von einer Expertenjury unter Führung der Landessportdirektion nominierten, jungen Asse abstimmen. Diese kommen teils aus Randsportarten, und jedes der TopTalente hat seine Geschichte – eines sogar mit einem Rückenwirbel mehr als normal!

0 Kommentare

Daniel FRAUSCHER: Er hat noch kein Bundesligaspiel in den Beinen, kickte bisher für Rieds Amateure. Doch seit der U17-WM kennt den 17-jährigen Mittelstürmer aus Utzenaich jeder Fußballfan: Frauscher war Teil der Elf, die erst im Finale Portugal unterlag. Im Endspiel traf Daniel die Stange, aber wurde unlängst zu den Profis der Innviertler befördert.

Katharina GRUBER: „In fünf Jahren will ich im Weltcup um Podestplätze mitlaufen“, hatte sie der „Krone“ im Februar 2025 erzählt. Ehe die 17-Jährige aus Feldkirchen/Donau im Dezember Geschichte schrieb, als jüngste Athletin einen Weltcup in der Nordischen Kombination gewann! „Es ist wie ein Traum“, strahlte Kathi.

Rad-Hoffnung Niklas Wiesmayr (16) fährt für ein französisches Team.
Rad-Hoffnung Niklas Wiesmayr (16) fährt für ein französisches Team.(Bild: Daniel Wiesmayer)

Veronika HONCHAROVA: Die 17-jährige Powerfrau kam erst im Februar 2022 als Kriegsflüchtling nach Linz und pulverisierte aus dem Stand alle heimischen Nachwuchsrekorde im Gewichtheben, holte Silber und Bronze bei der U17-EM. Ihre Kreativität lebt Vroni aber ganz anders aus – sie singt und tanzt sehr gerne.

Emily KARGL: „Draußen in der Natur und einfach frei zu sein – das ist für mich die Faszination am Segeln“, sagt die 15-Jährige über ihre ganz große Leidenschaft, die ihr förmlich in die Wiege gelegt wurde. Bereits mit sechs Monaten war sie erstmals auf einem Boot, nun träumt sie von der Weltelite.

Eishockey-Nachwuchstalent Theresa Oschgan.
Eishockey-Nachwuchstalent Theresa Oschgan.(Bild: Nicolas Zangerle)

Theresa OSCHGAN: „Ich hätte gerne, dass auch bei uns Frauen Checks erlaubt sind“, sagt die Eishockey-Dame (16), die sich seit jeher mit ihren beiden ebenfalls mit dem Puck erfolgreichen Brüdern matcht.

Jonas PRAMMER: Mit einer Größe von 1,78 m hat Jonas (16) für einen Sprinter kein Gardemaß, dafür eine irre Lauffrequenz. Noch besser aber: Er hat eine hohe Lactatverträglichkeit und kann so 200 oder 400 m ohne unangenehme Pause durchlaufen Sein Ziel: „100 m unter 10 Sekunden!“

Schwimm-Nachwuchshoffnung Marie Sageder.
Schwimm-Nachwuchshoffnung Marie Sageder.(Bild: GEPA)

Marie SAGEDER: „Das Wasser ist mein Element“, sagt die 18-Jährige, die als Kind mit Triathlon begonnen hatte, nun zu den größten heimischen Schwimm-Talenten zählt. Zumal das ASV-Linz-Ass nach der Matura ihre erste EM in der Allgemeinen Klasse anpeilt.

Paul SCHINNERL: Ein Ruder-Körper wie von Michelangelo als Modellathlet geformt – 2 m groß, 100 kg schwer! Mit dem er U19-Europameister wurde, bald in Harvard zu bestaunen ist: Paul (18) erhielt auf der US-Elite-Uni ein Stipendium!

15-jähriges Segeltalent Emily Kargl.
15-jähriges Segeltalent Emily Kargl.(Bild: Armin Jacobs Fotografenmeister,)

Lukas STÖTZER: Bereits als 9-Jähriger war der Snooker-Youngster U21-Meister geworden! Mittlerweile gewann der 15-Jährige drei Grand Prix in der Allgemeinen Klasse und ist Nationalteam-Spieler!

Tobias TISCHBERGER: Mit 17 wollte der Tischtennis-Riese (1,93 m) in der Bundesliga spielen, mit 16 debütierte er im Europacup. Trotz Rückenproblemen. Als man die untersuchte, stellte man fest: Tischberger hat sechs Lendenwirbel – einen mehr als normal!

Judo-Ass Selina Wögerer.
Judo-Ass Selina Wögerer.(Bild: GEPA)

Niklas WIESMAYR: Der 16-Jährige wird von der HAK Wels durch das Projekt „Schule & Spitzensport“ gefördert. Seit Gold im Straßenrennen bei den Olympischen Jugendspielen 2025 in Skopje hat sich das gelohnt. Ab 2026 startet das Rad-Ass für den Nachwuchs des französischen World-Tour-Teams Decathlon.

Selina WÖGERER: Mit acht Jahren hatte Selina erstmals die Tatami im Judozentrum Leonding betreten, mit 16 peilt sie die ersten EM- und WM-Medaillen an. Ihr hilft dabei ihr sehr starkes Mindset: „Das ist meine absolute Stärke!“

Oberösterreich

