Leser entscheiden

Die Kür zum TopTalent ist mehr als nur ein Voting!

Oberösterreich
08.02.2026 20:12
Rad-Hoffnung Niklas Wiesmayr (16) fährt für ein französisches Team.
Rad-Hoffnung Niklas Wiesmayr (16) fährt für ein französisches Team.(Bild: Daniel Wiesmayer)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Seit Sonntag können auf krone.at die größten Nachwuchshoffnungen im oberösterreichischen Sport gewählt werden – eine Expertenjury traf eine Vorauswahl! Nun sind aber die „Krone“-Leser an der Reihe, um zu wählen.  12 Nachwuchstalente stellen sich der Wahl.

Auf los ging‘s auf krone.at/toptalent los – die Suche nach Oberösterreichs größten Nachwuchshoffnungen hat begonnen: TopTalent 2026 ist gestartet – und bis 8. März kann man online für jene zwölf von einer Expertenjury unter Führung der Landessportdirektion nominierten, jungen Asse abstimmen.

(Bild: krone kreativ)

OÖ setzt auf Nachwuchsarbeit
Aber TopTalent ist viel, viel mehr als ein Voting. Es ist ein Zeichen dafür, wie sehr das Sportland OÖ auf Nachwuchsarbeit setzt – und darauf, jungen Menschen Räume zu geben, in denen sie sich entfalten können. Sportvereine, Betreuer sowie engagierte Eltern leisten hier echte Pionierarbeit: Sie schaffen stabile Strukturen, vermitteln Werte und begleiten junge Talente auf ihrem Weg. Man könnte sagen: Sport ist eine Schule fürs Leben, nur mit mehr Teamgeist, mehr Bewegung und mehr Herzklopfen.

Viele Sportler und Sportlerinnen
Denn egal, ob auf dem Fußballplatz, in der Leichtathletikhalle, im Schwimmbecken oder auf der Matte – junge Sportler lernen nie nur technische Fertigkeiten. Sie entwickeln Mut, Konzentration, Verantwortungsgefühl und soziale Stärke. Sie erfahren, was es heißt, gemeinsam Ziele zu verfolgen, Rückschläge als Chancen zu sehen und die eigenen Grenzen Schritt für Schritt zu verschieben.

Für mehr Bewegung
Gerade in einer Zeit, in der Bildschirme groß und Bewegungsräume klein geworden sind, ist Sport für Kinder und Jugendliche wichtiger denn je. Er gibt Halt, eröffnet Perspektiven und schafft gesunde Gewohnheiten, die fürs ganze Leben bleiben. Und: Sport bringt Menschen zusammen und lässt starken Teamgeist entstehen – unabhängig von Herkunft oder Status.

Ausführliche Porträts der Talente auf krone.at
Mit jeder auf krone.at/toptalent abgegebenen Stimme zeigt ihr nicht nur Unterstützung für ein Talent, sondern für eine ganze Generation, die gerade beginnt, ihren Weg zu gehen. Wobei jeder der zwölf Nominierten auf krone.at/toptalent auch in Wort und Bild präsentiert wird.

Das Voting
Wählen Sie Ihren Favoriten zum TopTalent 2026!
08.02.2026

Also: Reinschauen, mitvoten und gemeinsam ein starkes Zeichen für den OÖ-Nachwuchssport setzen!

Oberösterreich

