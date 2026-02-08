Die Kür zum TopTalent ist mehr als nur ein Voting!

OÖ setzt auf Nachwuchsarbeit

Aber TopTalent ist viel, viel mehr als ein Voting. Es ist ein Zeichen dafür, wie sehr das Sportland OÖ auf Nachwuchsarbeit setzt – und darauf, jungen Menschen Räume zu geben, in denen sie sich entfalten können. Sportvereine, Betreuer sowie engagierte Eltern leisten hier echte Pionierarbeit: Sie schaffen stabile Strukturen, vermitteln Werte und begleiten junge Talente auf ihrem Weg. Man könnte sagen: Sport ist eine Schule fürs Leben, nur mit mehr Teamgeist, mehr Bewegung und mehr Herzklopfen.