Gleich zwei Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen
Mit Kokain am Steuer
Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Kokain geriet am Freitag ein 30-jähriger Autolenker in der Stadt Salzburg in eine Polizeikontrolle. Zudem hatte der Mann ein Messer mit einer acht Zentimeter langen Klinge dabei – und das trotz behördlichem Waffenverbots.
Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Sein Messer musste er abgeben. Einen Führerschein hatte er nicht mehr – dieser wurde ihm in der Vergangenheit bereits abgenommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.
Ebenfalls unter Kokaineinfluss war ein 34-Jähriger mit seinem Auto in Eugendorf unterwegs. Er hatte zudem eine geringe Menge Kokain bei sich. Seinen Führerschein ist er los. Auch er durfte nicht mehr weiterfahren. Beide Drogenlenker wurden mehrfach angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.