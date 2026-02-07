Polizei stoppte 16- und 15-jährige Autolenker

Gerade einmal 16, bzw. 15 Jahre alt waren zwei Autolenker, die von der Polizei gleich zweimal in der Stadt Salzbug gestoppt wurden. Beide Jugendliche waren mit dem gleichen Auto unterwegs – allerdings jeweils mit anderen gestohlenen Kennzeichen. Einer der Burschen flüchtete zudem vor den Beamten ...
Bereits am Freitagnachmittag geriet das Fahrzeug der Jugendlichen in eine Polizeikontrolle. Zu dem Zeitpunkt saß ein 16-jähriger Syrer am Steuer. Die gestohlenen Kennzeichen wurden von der Polizei sichergestellt.
Doch der Effekt hielt nicht lange an: Schon am Samstag in den frühen Morgenstunden waren die Burschen erneut mit dem Auto unterwegs. Dieses Mal wurde es von einem 15-jährigen Staatenlosen gelenkt. Am Auto waren zudem wieder gestohlene Kennzeichen montiert.
Bei der Kontrolle flüchtete der Beifahrer des 15-Jährigen, ein 16-jähriger Syrer, vor der Polizei. Er wurde kurze Zeit später im Stadtgebiet von der Polizei erwischt.
Die beiden Jugendlichen werden gleich wegen mehrerer Delikte angezeigt. Unter anderem sind hier Lenken ohne Berechtigung, Fahren ohne Versicherung und Urkundenunterdrückung wegen der gestohlenen Kennzeichen dabei.
