Blech! Lisa Eder narrowly misses out on medal
Ski jumper Lisa Eder failed to win a medal in the normal hill competition at the Olympic Games. The Salzburg native had to settle for fourth place in Predazzo on Saturday, finishing 4.5 points behind bronze medalist Nozomi Maruyama from Japan.
The gold medal went surprisingly to Norway's Anna Odine Ström, who beat the big favorite Nika Prevc from Slovenia by 1.1 points. Julia Mühlbacher finished 22nd and Lisa Hirner 24th.
"That hurts. Someone has to be fourth, I just didn't want it to be me," said Eder in her initial reaction after maturing into the leader of the Austrian ski jumping team this season and having high hopes of winning a medal. She has made it onto the podium a total of nine times in individual competitions, most recently achieving her first World Cup victory on January 21 in Zao on the normal hill. "I wanted a medal," Eder reiterated.
"Really tense" in the first round
After the first round, she was in fifth place after a jump of 95 m. "Very tense, really tense," Eder described this attempt afterwards in an ORF interview. She admitted that she had been nervous all day. In the decision of the best 30, the 24-year-old jumped 100 m and received good marks, which is when the nerves set in.
For Lisa Hirner, this was her best ever result among the specialist jumpers. Vienna's Meghann Wadsak missed out on the second round, finishing 35th.
