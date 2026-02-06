Alkolenker touchierte Pkw auf der Westautobahn

LIVE: Pause! Austria führt in Salzburg mit 2:0
Mit 1,1 Promille versuchte ein 62-Jähriger aus Vöcklabruck bei Thalgau (Salzburg) auf die A1 aufzufahren. Beim Wechseln vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Spur streifte er dabei am Donnerstagabend ein Auto, das dort unterwegs war.
Der Unfall selbst wurde zufällig von einer Polizeistreife beobachtet. Diese war eigentlich wegen eines anderen Unfalls bereits vor Ort. Der 62-Jährige musste den Führerschein abgeben.
Und auch einen 22-jährigen Salzburger erwischte die Polizei. Dieser war am Freitag in den frühen Morgenstunden mit 0,84 Promille in der Stadt Salzburg unterwegs. Auch er musste seinen Schein vorläufig abgeben.
