Flucht unmöglich: Pferd verbrannte auf Autobahn

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Pferdetransporter bereits in Vollbrand. Die Helfer hatten keine Möglichkeit mehr, dem eingeschlossenen Tier zu helfen, es war zu diesem Zeitpunkt vermutlich auch schon nicht mehr am Leben. Der Fahrer des Transporters – ein 34-jähriger Deutscher – konnte unverletzt entkommen, hatte aber offenbar keine Chance mehr gesehen, das Pferd zu retten.