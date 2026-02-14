So turbulent wird das Wetter in den Semesterferien

Ein Wetterumschwung bringt in der Nacht auf Sonntag in Oberösterreich sogar Schnee bis in die flachen Teile des Landes. Die Betreiber der Skigebiete sehen sich für die kommende Woche gut gewappnet. Vor allem der Mittwoch und Donnerstag sollen wettertechnisch passen.
„Es wird eine spannende und turbulente Wetterwoche“, fasst Meteorologin Claudia Riedl (GeoSphere Austria) die anstehenden Semesterferien für die oberösterreichischen und steirischen Schüler zusammen. Den Auftakt im Wetter-Rodeo gibt’s gleich in der Nacht auf Sonntag.
„Es zieht eine Kaltfront von Norden durch das Land. Am Sonntag in der Früh sollte es im ganzen Land leicht weiß werden“, so die Wetterexpertin. In den Niederungen hat man aber nicht lange was davon. Denn am Montag zieht eine Warmfront mit lebhaftem Wind durch Oberösterreich. Die Schneefallgrenze steigt wieder auf 800 Meter an.
Genauer Blick auf den Wetterbericht
„Ein Zwischenhoch erwartet uns dann am Mittwoch und Donnerstag. Das werden zwei eher ruhigere Tage mit Sonnenschein“, rät Riedl, die Outdooraktivitäten vor allem auf die Wochenmitte zu legen. Denn am Freitag wartet schon das nächste Tief mit vielen Wolken und Niederschlag. Einen besonders genauen Blick auf den Wetterbericht werfen die heimischen Skiliftbetreiber, die sich in den Semesterferien traditionell viel Zulauf erwarten.
Es ist alles vorbereitet. Die Pisten haben dem Wetter gut standgehalten. Was heuer aber fehlt, ist der Naturschnee.
Helmut Holzinger, Geschäftsführer Hinterstoder-Wurzeralm
Neuschnee würde nicht schaden
„Es war im Jänner sehr kalt, da haben wir viel nachbessern können, davon profitieren wir noch immer. Die Pisten haben dem Wetter in den vergangenen Tagen gut standgehalten“, erklärt Helmut Holzinger, Chef der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen, der „Krone“. Der Geschäftsführer hofft auf zumindest ein wenig Naturschnee, denn die Saison sei noch lange. „Dass uns heuer der Naturschnee fehlt, kann ich nicht leugnen. Man muss auf den präparierten Pisten bleiben. Es ist halt einmal ein Outdoorsport und die Skibegeisterten kommen trotzdem.“
