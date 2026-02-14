So turbulent wird das Wetter in den Semesterferien

Neuschnee würde nicht schaden

„Es war im Jänner sehr kalt, da haben wir viel nachbessern können, davon profitieren wir noch immer. Die Pisten haben dem Wetter in den vergangenen Tagen gut standgehalten“, erklärt Helmut Holzinger, Chef der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen, der „Krone“. Der Geschäftsführer hofft auf zumindest ein wenig Naturschnee, denn die Saison sei noch lange. „Dass uns heuer der Naturschnee fehlt, kann ich nicht leugnen. Man muss auf den präparierten Pisten bleiben. Es ist halt einmal ein Outdoorsport und die Skibegeisterten kommen trotzdem.“