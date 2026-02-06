Rechnungshof-Kritik an Pleitegemeinde und Land

Spätestens hier setzte auch die Kritik an den Verantwortlichen im Land an. Man habe „konkrete Empfehlungen des Landes Tirol zu den von der Marktgemeinde mehrmals vorgelegten und nicht bereits in Umsetzung befindlichen Konsolidierungsvorschlägen“ vermisst, hieß es. Dies müsse in Zukunft geschehen. Und generell müsse das Land „zeitgerecht geeignete aufsichtsbehördliche Maßnahmen ergreifen, wenn Gemeinden gegen die Tiroler Gemeindeordnung und weitere Haushalts- und Rechtsvorschriften verstoßen“, wurde hingewiesen und gleichzeitig deutlich entsprechende Versäumnisse im Fall Matrei bemängelt.