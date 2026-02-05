„Vergangenheitsbewältigung“ im Kärntner Landtag

Erwartungsgemäß harmonischer ging es dann bei der Windkraftfrage zu. „Mit dem heutigen Beschluss werden beide Meinungen abgebildet“, freut sich Gruber über den „vorläufigen Schlusspunkt der Debatte“. „Großer Dank gilt allen engagierten Bürgern, die sich eingesetzt haben. Aber auch danke dafür, dass man sich an den Volksentscheid gehalten hat”, betont Angerer. Die strenge Windkraftzonierung wurde dann einstimmig beschlossen.



„Die Vergangenheitsbewältigung hat doch noch zu einer großen Einmütigkeit geführt“, bilanziert Landtagspräsident Andreas Scherwitzl launig. Die FP brachte dann im weiteren Tagesverlauf noch einen Antrag für einen eigenen „Lavanttalfonds” ein.