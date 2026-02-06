Austria-Boss: „Werden umgehend Rekurs einlegen“

Olympia: „Worst Case“ für ÖSV-Hoffnung Stadlober
Kurz vor erstem Rennen
Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens meldet sich Gesellschafter der Austria Klagenfurt, Zeljko Karajica, zu Wort. Vermeintlicher Neo-Hauptsponsor Helmut Kaltenegger will an Bord bleiben, sagt: „Ich dachte, das wäre jetzt versteckte Kamera. . .“ Robert Micheu ist nicht mehr Präsident, das sagt er dazu! Neo-Funktionär Matthias Dollinger versucht es mit Galgenhumor.
Bekanntlich wollte die Austria Klagenfurt bei der heutigen Pressekonferenz die erfolgreiche Fortführung sowie Abwendung des Insolvenzverfahrens verkünden – Freitagvormittag eröffnete Richterin Gudrun Slamanig bekanntlich aber genau dieses.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.