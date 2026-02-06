Austria-Boss: „Werden umgehend Rekurs einlegen“

Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens meldet sich Gesellschafter der Austria Klagenfurt, Zeljko Karajica, zu Wort. Vermeintlicher Neo-Hauptsponsor Helmut Kaltenegger will an Bord bleiben, sagt: „Ich dachte, das wäre jetzt versteckte Kamera. . .“ Robert Micheu ist nicht mehr Präsident, das sagt er dazu! Neo-Funktionär Matthias Dollinger versucht es mit Galgenhumor.