Ceranfeld in Flammen: Feuerwehr rettete Labrador

„Menschenleben und Tiere haben bei uns natürlich Vorrang“, sagt Obertrums Ortsfeuerwehrkommandant Andreas Stemeseder zur „Krone“. Dass bei einem Brand ein Haustier eingeschlossen ist, käme zum Glück nur selten vor. „Die Nachbarin hat beim Anrufen bereits erzählt, dass ein Hund in der Wohnung ist und sie das Feuer schon durch das Fenster hindurch sieht.“