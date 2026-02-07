Ferien-Schichtwechsel: Staus und Verzögerungen

Zu den schon im Vorfeld prognostizierten Staus und Verzögerungen wegen des Urlauber- und Ferienschichtwechsels kam es bereits Samstagfrüh. „So führte etwa ein Unfall auf der deutschen A93 bereits gegen 7 Uhr zu einem zehn Kilometer langen Rückstau auf die Tiroler Inntalautobahn (A12) bis Kirchbichl“, schilderte der ÖAMTC am Vormittag.