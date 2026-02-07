Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bin davon abhängig“

Olympia: Warum Superstar sein Hotelzimmer wechselt

Olympia
07.02.2026 10:34
Johannes Hösflot Kläbo
Johannes Hösflot Kläbo(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Johannes Hösflot Kläbo, einer der großen Superstars der Olympischen Spiele, wechselt sein Hotelzimmer in Italien. Der Grund: eine schlechte Internetverbindung.

0 Kommentare

Das Zocken zählt zu den großen Hobbys des Langlauf-Ausnahmekönners. Auch bei den Olympischen Spielen hat er seine Ausrüstung mit dabei. Jedoch gibt's Probleme mit dem Internet. „Im ersten Zimmer war die Internetverbindung schlecht, also habe ich Arilds (Anm. d. Red.: Arild Monsen, Sprinttrainer) Zimmer genommen“, schildert der Gold-Favorit auf einer Pressekonferenz.

Johannes Hösflot Kläbo
Johannes Hösflot Kläbo(Bild: GEPA)

Ein Techniker soll nun helfen. „Im besten Fall kommt jemand und verkabelt mein Internet. Dann ist die Olympia-Teilnahme gerettet. Ich bin völlig davon abhängig“, meint Kläbo.

Kläbo kann Historisches schaffen
Kläbo war schon vor acht Jahren in Südkorea mit dreimal Gold die Nummer eins und hält bei insgesamt fünf Olympia-Goldmedaillen und je einmal Silber und Bronze. Der 29-Jährige ist mit 15 Titeln Rekordweltmeister und könnte auch zum erfolgreichsten Winter-Olympioniken der Geschichte aufsteigen.

Lesen Sie auch:
Teresa Stadlober ist angeschlagen.
Kurz vor erstem Rennen
Olympia: „Worst Case“ für ÖSV-Hoffnung Stadlober
06.02.2026

Der Norweger, der in diesem Winter acht Einzel-Weltcups und die Tour de Ski gewonnen hat, hat im Val di Fiemme die Chance auf sechs Goldene. Triumphiert er zumindest viermal, überholt er seine drei führenden Landsleute Marit Björgen (Skilanglauf – 8 Gold/4 Silber/3 Bronze), Ole Einar Björndalen (Biathlon – 8/4/2) und Björn Dählie (Skilanglauf – 8/4/0), die bei jeweils acht Olympiasiegen halten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
125.446 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
100.603 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
91.817 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Olympia
Olympia-Abfahrt
LIVE: Drei Schweizer vorne! Jetzt kommt Kriechmayr
Olympia-Ski-TICKER
LIVE: Vonn mit kaputtem Kreuzband vorne dabei
Nach Horror-Sturz:
Hemetsberger mit eingeschränkter Sicht im Ziel
„Bin davon abhängig“
Olympia: Warum Superstar sein Hotelzimmer wechselt
„Ist ein cooler Hund“
Wer holt Abfahrts-Gold? Legende nennt Favoriten!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf