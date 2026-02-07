Und um das Beispiel des Energiebereichs heranzuziehen: an den Zapfsäulen, wo es erst jüngst geheißen hat, dass Benzin aufgrund der gesunkenen Weltmarktpreise für Rohöl billiger werden müsse, spürt der Konsument kaum etwas. Überdies werden die preisdämpfenden Maßnahmen in den meisten Fällen ja erst längerfristig wirksam. Die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel im Sommer und Billig-Energie für die Industrie vielleicht im nächsten Jahr. Und damit erweist sich der Zweckoptimismus der Regierung als Beruhigungsmittel in eigener Sache.