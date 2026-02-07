Campari bringt Supermodel zum Wiener Opernball

Modelwelt ohne Nadine Leopold? Nein, danke! Das Kärntner Supermodel hat sich als Topmodel einen Namen gemacht, zierte bereits Titelseiten der französischen Ausgaben von Elle und Glamour und lief sogar über den „Victoria‘s Secret“-Laufsteg. Nun kommt sie nach Wien, um am Opernball anzutanzen.
Nadine Leopold (32) wuchs in Wolfsberg in Kärnten auf. Mit 16 Jahren änderte sich ihr Leben schlagartig, als sie von einem Modelscout entdeckt und auf die großen Bühnen der Welt geholt wurde.
Mittlerweile ist sie ein Aushängeschild in Sachen österreichische Model-Karriere, denn sie hat gezeigt, was alles möglich ist. Leopold war bereits das Gesicht von Modemarken wie H&M, Mango und Zalando. 2017 und 2018 lief sie als erstes österreichisches Model jemals über den renommierten „Victoria‘s Secret“-Laufsteg. Außerdem war sie bereits auf dem Cover der Elle und der Glamour zu sehen – eine Karriere, die es in sich hat.
Maßangefertigte Robe im Campari-Stil
Nun wurde das Model als Stargast für den Opernball am 12. Februar eingeladen, und zwar in die Loge von Campari. Da darf natürlich auch der perfekte Look und das perfekte Kleid nicht fehlen. Dafür kreirte Designerin Eva Poleschinski eine maßangefertigte Robe, die von Camparis mailändischer Designtradition, und damit auch vom klassischen Rot, inspiriert ist.
Außerdem greift das Design die kristalline Qualität von Eis sowie von reduzierten Konturen der Campari-Flasche und des Negroni-Glases auf. Durch Bewegung und Fluidität und eine lange Schleppe hat Poleschinski der Robe Leichtigkeit und Präsenz verliehen.
Wie das Kleid endgültig aussehen wird, wird erst beim Opernball enthüllt werden. Eines ist jedoch klar: Farblich wird Leopold hervorragend in die Staatsoper passen, denn auch der heurige Blumenschmuck wurde in verschiedenen Rottönen gewählt.
Für Nadine Leopold, die in London wohnt, ist es der zweite Besuch beim Opernball. Das erste Mal war sie 2020 dabei, und hatte gleichzeitig ihren ersten Besuch in der Wiener Staatsoper. Damals musste sie vom Ball direkt weiter zum Flughafen zischen. Vielleicht bleibt ja heuer noch ein wenig Zeit, ihr Heimatland etwas länger zu genießen . . .
