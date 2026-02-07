Campari bringt Supermodel zum Wiener Opernball

Für Nadine Leopold, die in London wohnt, ist es der zweite Besuch beim Opernball. Das erste Mal war sie 2020 dabei, und hatte gleichzeitig ihren ersten Besuch in der Wiener Staatsoper. Damals musste sie vom Ball direkt weiter zum Flughafen zischen. Vielleicht bleibt ja heuer noch ein wenig Zeit, ihr Heimatland etwas länger zu genießen . . .