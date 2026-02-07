In Teich: Sohn von Rapper Lil Jon tot aufgefunden

„Sind am Boden zerstört“

Kurz nachdem der tragische Tod Smiths bekannt wurde, meldete sich dessen Vater zu Wort: „Ich bin zutiefst erschüttert über den tragischen Verlust unseres Sohnes Nathan Smith. Seine Mutter und ich sind am Boden zerstört“, sagte der 55-jährige Rapper in einem Statement gegenüber „People“. Nathan sei einer der freundlichsten Menschen, die man je treffen könne und „unglaublich fröhlich, aufmerksam, höflich, leidenschaftlich und warmherzig“ gewesen. Auch auf Instagram teilte der Rapper ein emotionales Video mit Kinderfotos seines Sohnes.