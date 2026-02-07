Vorteilswelt
Tagelange Suchaktion

In Teich: Sohn von Rapper Lil Jon tot aufgefunden

Society International
07.02.2026 11:24
Rapper Lil Jon mit seinem Sohn Nathan Murray Smith.
Rapper Lil Jon mit seinem Sohn Nathan Murray Smith.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Diese Nachricht erschüttert Rapfans weltweit: Der Sohn des US-Rappers Lil Jon ist tot. Nachdem er drei Tage lang als vermisst gegolten hatte, fand die Polizei seine Leiche in einem Teich im US-Bundesstaat Georgia.

0 Kommentare

Die tagelange Suche nach seinem Sohn endete für Lil Jon mit trauriger Gewissheit. Sein Sohn Nathan Murray Smith, bekannt unter dem Namen DJ Young Slade, ist tot.

Rannte aus seinem Haus und kam nicht zurück
Zuvor wurde Smith seit Dienstag vermisst, nachdem er sein Zuhause „unter ungewöhnlichen Umständen“ verlassen hatte, wie die „New York Times“ berichtet. Der Polizei zufolge sei er am Dienstagmorgen ohne Handy aus dem Haus gerannt und nicht mehr zurückgekehrt.

Leichnam aus Teich geborgen
Einsatzkräfte suchten drei Tage lang nach dem jungen Musiker, jetzt bot sich den Beamten traurige Gewissheit. Der 27-Jährige wurde leblos in einem Teich im Mayfield Park in Milton, Georgia, gefunden. Taucher der zuständigen Feuerwehr bargen den Leichnam des DJs.

„Sind am Boden zerstört“
Kurz nachdem der tragische Tod Smiths bekannt wurde, meldete sich dessen Vater zu Wort: „Ich bin zutiefst erschüttert über den tragischen Verlust unseres Sohnes Nathan Smith. Seine Mutter und ich sind am Boden zerstört“, sagte der 55-jährige Rapper in einem Statement gegenüber „People“. Nathan sei einer der freundlichsten Menschen, die man je treffen könne und „unglaublich fröhlich, aufmerksam, höflich, leidenschaftlich und warmherzig“ gewesen. Auch auf Instagram teilte der Rapper ein emotionales Video mit Kinderfotos seines Sohnes.

Hatte Fuß in der Musikszene gefasst
Smith war Musikproduzent, Künstler, Toningenieur und Absolvent der New York University, sagte Lil Jon über seinen Sohn. Im März 2025 veröffentlichte er seine Single „Feels“, außerdem war er in der MTV-Reality-Serie „Family Legacy“ zu sehen. In Interviews betonte er immer wieder, wie stolz er auf das Erbe seines Vaters sei. Er wollte dieses auf seine persönliche Art und Weise fortführen.

