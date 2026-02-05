Statt 500.000 Euro Gewinn Verlust von 50.000 Euro

Für „Gewinn“ weitere Überweisung verlangt

Daraufhin forderte der Täter einen weiteren Geldbetrag in der Höhe von rund 10.000 Euro, um die Überweisung „freizuschalten“. Da läuteten dann jedoch die Alarmglocken bei dem 61-Jährigen. Er ging zur Polizei und machte eine Anzeige. Schlussendlich wurde das Opfer um rund 50.000 Euro ärmer.