Statt 500.000 Euro Gewinn Verlust von 50.000 Euro

Wieder einmal gelang es einem dreisten Betrüger im Internet, einen Mann (61) um sein Erspartes zu bringen. Dem Osttiroler aus Nikolsdorf wurde ein Gewinn von 500.000 Euro versprochen. Stattdessen sitzt er nun auf einem Schaden von 50.000 Euro.
Angefangen hat der Betrug bereits im November des Vorjahres. „Durch geschicktes Täuschen gelang es dem unbekannten Täter, den 61-Jährigen zu mehreren Zahlungen auf eine vermeintliche Anlageplattform zu verleiten“, heißt es von den Ermittlern. Anfang Februar wollte sich der Mann seinen versprochenen Gewinn in der Höhe von rund 500.000 Euro auszahlen lassen.
Für „Gewinn“ weitere Überweisung verlangt
Daraufhin forderte der Täter einen weiteren Geldbetrag in der Höhe von rund 10.000 Euro, um die Überweisung „freizuschalten“. Da läuteten dann jedoch die Alarmglocken bei dem 61-Jährigen. Er ging zur Polizei und machte eine Anzeige. Schlussendlich wurde das Opfer um rund 50.000 Euro ärmer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.