Ärzte, Dolmetscher: Expertenmangel in Gerichten

Die Zahlen schocken: Bereits jeder sechste Rechtsbrecher leidet, wie berichtet, an einer psychischen Störung. Daher braucht es vor allem in diesem Bereich Gerichtsgutachter, die eine treffende Diagnose und Prognose stellen können. Auch in vielen Zivilprozessen geht es um die Seele und ihre Probleme. Aber es wird immer schwieriger, Fachkräfte zu finden, die bereit sind, für die Justiz zu arbeiten.