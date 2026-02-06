Klimawandel treibt „hirnfressende“ Amöben an

„Trojanisches Pferd“ für Krankheitserreger

Doch die Gefahr beschränkt sich nicht auf diese seltenen Hirninfektionen. Freilebende Amöben können auch als „Trojanisches Pferd“ für andere Krankheitserreger dienen, darunter Bakterien wie Legionella oder Mycobacterium tuberculosis sowie Viren und Pilze. Diese Pathogene werden innerhalb der Amöben vor Desinfektionsmitteln geschützt und können so länger überleben und sich ausbreiten.