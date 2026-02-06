Topspringer sorgt für Verwunderung bei Olympia

Domen Prevc strotzt offenbar vor Selbstvertrauen! Sloweniens Topspringer ließ das erste Olympia-Training auf der Normalschanze am Donnerstag aus und sorgte damit für große Verwunderung bei der Konkurrenz.
Erst am Freitag reist das slowenische Team, das sich in Planica auf das Wintersport-Highlight vorbereitete, nach Italien. „Die kleine Schanze hier ist nicht einfach. Vielleicht rächt sich das“, meinte der Deutsche Philipp Raimund zum Fehlen von Prevc und Co.
Die kleine Schanze hier ist nicht einfach. Vielleicht rächt sich das.
Philipp Raimund
Somit bleiben dem Topspringer nur drei Trainingssprünge am Sonntag, um sich vor der Entscheidung am Montag (19.00 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) an die umgebaute Normalschanze zu gewöhnen.
Prevc-Geschwister als Überflieger
Auf den Schanzen sind in diesem Winter Domen und Nika Prevc die Überflieger. Das slowenische Geschwisterpaar hat in Predazzo zusammen Chancen auf sechsmal Gold.
Der 26-jährige Domen hält in diesem Winter bei elf Weltcupsiegen, er ist Sieger der Vierschanzentournee und Weltmeister im Skifliegen. Seine um sechs Jahre jüngere Schwester Nika hat ihn im Weltcup mit 13 Saison-Erfolgen sogar noch überflügelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.