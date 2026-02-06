Vorteilswelt
Rächt sich das?

Topspringer sorgt für Verwunderung bei Olympia

Olympia
06.02.2026 10:48
Domen Prevc ließ das erste Training aus.
Domen Prevc ließ das erste Training aus.(Bild: EPA/FABIAN STRAUCH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Domen Prevc strotzt offenbar vor Selbstvertrauen! Sloweniens Topspringer ließ das erste Olympia-Training auf der Normalschanze am Donnerstag aus und sorgte damit für große Verwunderung bei der Konkurrenz.

Erst am Freitag reist das slowenische Team, das sich in Planica auf das Wintersport-Highlight vorbereitete, nach Italien. „Die kleine Schanze hier ist nicht einfach. Vielleicht rächt sich das“, meinte der Deutsche Philipp Raimund zum Fehlen von Prevc und Co.

Die kleine Schanze hier ist nicht einfach. Vielleicht rächt sich das.

Philipp Raimund

Somit bleiben dem Topspringer nur drei Trainingssprünge am Sonntag, um sich vor der Entscheidung am Montag (19.00 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) an die umgebaute Normalschanze zu gewöhnen.

Prevc-Geschwister als Überflieger
Auf den Schanzen sind in diesem Winter Domen und Nika Prevc die Überflieger. Das slowenische Geschwisterpaar hat in Predazzo zusammen Chancen auf sechsmal Gold.

Nika Prevc
Nika Prevc(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Der 26-jährige Domen hält in diesem Winter bei elf Weltcupsiegen, er ist Sieger der Vierschanzentournee und Weltmeister im Skifliegen. Seine um sechs Jahre jüngere Schwester Nika hat ihn im Weltcup mit 13 Saison-Erfolgen sogar noch überflügelt.

