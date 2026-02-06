Causa wird PR-Albtraum
Baumarktkatze gefeuert: Riesenwirbel in Kleinstadt
Sie war der heimliche Star im größten Baumarkt der Kleinstadt Gadsen (US-Bundesstaat Alabama). Doch nun wurde „Mama Cat“ gefeuert – das passt Kunden von „Lowe‘s“ überhaupt nicht. Eine Unterschriftenkampagne wurde ins Leben gerufen, die der Katze wieder zum alten Job als „Pest Control“ verhelfen soll. Die Kündigung wird für das Unternehmen zum PR-Albtraum.
Die Streunerkatze hatte die Gartenabteilung des Baumarkts 2021 zu ihrem Zuhause auserkoren und wurde kurzerhand von tierlieben Mitarbeitern adoptiert.
Die zutrauliche „Mama Cat“ bekam bald eine offizielle „Mitarbeiterweste“ - Jobtitel „Qualitätskontrolle“ und „Schädlingsbekämpfung“ inklusive. Was ihre echte Aufgabe war? Herzen erobern.
Neue und bestehende Kunden kamen extra ihretwegen vorbei, machten Selfies, kraulten ihr Fell – das Geschäft florierte, „Mama Cat“ avancierte zur lokalen Berühmtheit und wurde sogar in Nachrichtensendungen gezeigt.
Ende Januar war „Mama Cat“ jedoch plötzlich verschwunden. Besorgte Stammkunden erfuhren, dass die nationale Unternehmenszentrale angeordnet hatte, die tierische Mitarbeiterin loszuwerden – angeblich wegen wiederholter Beschwerden von Kunden mit Katzenallergie. Eine Angestellte nahm die Katze daraufhin bei sich zu Hause auf.
In Gadsden regt sich Widerstand
Über 3000 Menschen möchten die Kündigung nicht hinnehmen und unterschrieben eine Petition für ihre Rückkehr. „Sie war immer positiv, immer friedlich und Teil unserer Community“, heißt es darin. Selbst das Rathaus reagierte: Bürgermeister Craig Ford erklärte den 3. Februar kurzerhand zum „Mama-Cat-Day“ (siehe Facebookbeitrag oben).
Wenn ich Lowe‘s besuche, dann WEIß ich, Kunden ihre Tiere mitbringen dürfen. Warum also sollte ‘Mama Cat‘ nicht dort sein dürfen?
Userin auf Facebook
In sozialen Netzwerken jedenfalls wird die Causa ausführlich diskutiert.„Wenn ich Lowe‘s besuche, dann WEIß ich, dass es Kunden erlaubt ist, ihre Haustiere mitzubringen. Dort läuft man ständig Hunden und Co. über den Weg. Jeder weiß das. Warum also sollte ‘Mama Cat‘ nicht dort sein dürfen? Ganz ehrlich: Wenn ich eine Katzenallergie habe oder auf Hundehaare reagiere, dann geh ich dort einfach nicht hin. Ach ja: ‘Mama Cat‘ war übrigens viel braver als so manch mitgebrachtes Haustier!!“, so ein Kommentar auf Facebook.
Kündigung wird zum PR-Albtraum
Für die Lowe’s-Zentrale in Alabama wird die Aktion zunehmend zum PR-Albtraum. Mittlerweile fordern sogar ausländische Medien Auskünfte zur „Entlassung“. Weshalb Fans weiter hoffen, dass Amerikas berühmteste Baumarktkatze doch noch ihr Comeback feiern könnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.