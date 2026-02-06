Neue exklusive Küchenlinie zum Einführungspreis

Sie planen Ihre erste Küche, wünschen sich Top-Qualität und moderne Ausstattung möchten aber kein Vermögen ausgeben? Dann ist DAN FIRST genau das richtige Angebot für Sie! Mit dem größten Küchenpaket zum kleinsten Preis bringt DAN jetzt österreichische Küchenqualität „Made in Austria“ direkt in Ihr Zuhause – all-inclusive, durchdacht und zu attraktiven Preisen und das bereits ab 5.998 Euro.