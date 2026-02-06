Neue exklusive Küchenlinie zum Einführungspreis

Vorteilswelt
06.02.2026 09:30
Bezahlte Anzeige
(Bild: Dan Küchen)

Sie planen Ihre erste Küche, wünschen sich Top-Qualität und moderne Ausstattung möchten aber kein Vermögen ausgeben? Dann ist DAN FIRST genau das richtige Angebot für Sie! Mit dem größten Küchenpaket zum kleinsten Preis bringt DAN jetzt österreichische Küchenqualität „Made in Austria“ direkt in Ihr Zuhause – all-inclusive, durchdacht und zu attraktiven Preisen und das bereits ab 5.998 Euro. 

Was bei vielen Küchenherstellern teuer extra kostet, ist bei DAN FIRST bereits Serienausstattung: hochwertige Küchenmöbel mit 18-mm-Stabilkorpus, Beschläge vom Weltmarktführer Blum, vormontierte Schränke sowie mehr Stauraum dank UX-Korpus. Dazu erhalten Sie ein komplettes Set an Markengeräten von Beko inklusive Backofen, Induktionskochfeld, Kühlschrank, Geschirrspüler und Einbau-Mikrowelle. Selbstverständlich erhalten Sie auch die bewährte 2 Jahre Garantie obendrauf.

(Bild: DAN KÜCHEN)

Revolution: Jetzt erstmals bei DAN Küchen Eberndorf & Bad St. Leonhard
 Lange Wartezeiten gehören der Vergangenheit an. Ihre DAN FIRST Küche wird individuell geplant und innerhalb von nur drei Wochen produziert – ohne Aufpreis. Schnell, zuverlässig und ganz nach Ihren Wünschen.

  • Gratis Sofortplanung in 3D:
    Lassen Sie Ihre neue Küche direkt bei uns kostenlos planen und perfekt auf Ihre Wünsche abstimmen.
  • Sparen mit dem All-inclusive-Paket
    Sorgfältig ausgewähltes Sortiment inklusive Küchenmöbel, Markengeräte und Zubehör und alles zu einem besonders attraktiven Preis mit bewährter DANKÜCHEN-Qualität.
  • Markengeräte mit Vollausstattung
    Kein No-Name, keine Abstriche. Mit den Markengeräten von Beko hast du eine Auswahl von 16 top ausgestatteten Geräten. Modernes Design und die beliebtesten Geräte für deine neue DAN FIRST.

Jetzt Termin sichern und Vorteile nutzen!

Klicken Sie auf Ihren Standort:

👉 DAN Küchen Eberndorf – Termin vereinbaren

👉 DAN Küchen Bad St. Leonhard – Termin vereinbaren

und wählen Sie online Ihren Wunschtermin. Unsere Berater freuen sich auf Sie!

Info: Gerne können Sie auch telefonisch einen Termin vereinbaren – melden Sie sich einfach unter 0677/61187600 (Eberndorf) oder 0676/4677 775 (Bad St. Leonhard).

(Bild: Dan Küchen)

Sicherheit, die überzeugt
Wer heute in eine neue Küche investiert, möchte Sicherheit, Qualität und einen fairen Preis. DAN FIRST vereint genau diese Punkte in einem durchdachten Gesamtkonzept. Von der Planung über die Produktion bis zur Lieferung erhalten Sie alles aus einer Hand. Entscheiden Sie sich jetzt für eine Küche, auf die Sie sich viele Jahre verlassen können. Mehr zu den DAN Küchen erfahren Sie HIER

