Insolvenzverfahren über die Austria eröffnet

Lange war schon klar, so kann es nicht weitergehen! Seit der vergangenen Saison bezahlte Austria Klagenfurt ihre Angestellten (Trainer, Spieler, Funktionäre) gar nicht oder wenn, dann nur mit viel Verzögerung. Heute um 13 Uhr wollte Violett die Rettung mit Boss Zeljko Karajica die Rettung der Austria Klagenfurt durch Sponsor Helmut Kaltenegger verkünden!