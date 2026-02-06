Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sponsor hätte gezahlt

Insolvenzverfahren über die Austria eröffnet

Kärnten
06.02.2026 11:16
Jetzt ist die Austria auch endgültig finanziell am Boden.
Jetzt ist die Austria auch endgültig finanziell am Boden.(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Porträt von Lukas Töfferl
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Claudio Trevisan , Lukas Töfferl und Stefan Plieschnig

Das ist ein Knaller! Nach monatelangem Ungewissen und vielen Ungereimtheiten um Fußball-Zweitligist SK Austria Klagenfurt ist es nun fix: Das Landesgericht Klagenfurt hat ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Klubs eröffnet. Kurios: Bei der heutigen Pressekonferenz wollte Violett die Rettung von Helmut Kaltenegger verkünden!

0 Kommentare

Lange war schon klar, so kann es nicht weitergehen! Seit der vergangenen Saison bezahlte Austria Klagenfurt ihre Angestellten (Trainer, Spieler, Funktionäre) gar nicht oder wenn, dann nur mit viel Verzögerung. Heute um 13 Uhr wollte Violett die Rettung mit Boss Zeljko Karajica die Rettung der Austria Klagenfurt durch Sponsor Helmut Kaltenegger verkünden!

GmbH und Verein betroffen
Nach einigen Klagen und etlichen Mahnungen ist es nun aber so weit: Richterin Gudrun Slamanig hat das Insolvenzverfahren sowohl über den Verein SK Austria Klagenfurt als auch über die GmbH eröffnet. Als Insolvenzverwalter fungiert Rechtsanwalt Michael Pontasch-Müller.

Die erste Gläubigerversammlung findet am 31. März um 10.30 am Landesgericht Klagenfurt.

800.000 Euro
Von Großsponsor, dem Goldhändler Helmut Kaltenegger, hatte es zuletzt eine Zusage über 800.000 Euro gegeben, um den Klub noch zu retten – es war jedoch vertraglich fixiert, dass dies nur zum Tragen kommt, sofern noch kein Konkurs eröffnet wird.

(Noch) kein Abstieg, man kann weiterspielen
Sportlich? Bedeutet die Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht gleich den Abstieg aus der 2. Liga. Weil es sich (noch) nicht um ein rechtskräftiges Verfahren handelt. Der Spielbetrieb kann daher theoretisch aufrecht erhalten werden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Klagenfurt
SK Austria Klagenfurt
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
102.971 mal gelesen
Krone Plus Logo
Janine Kohl-Peterke ist Marktbereichsleiterin der Sparkasse Oberösterreich.
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
85.124 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Niederösterreich
Schock: Pfarrer stirbt während Sonntagsmesse
82.758 mal gelesen
Während der Feier der Sonntagsmesse brach Pfarrer Raimund Beisteiner (kleines Bild) plötzlich ...
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Wieder enormer Schaden
Prozess gegen neuen Krypto-Schnösel vom Wörthersee
Sponsor hätte gezahlt
Insolvenzverfahren über die Austria eröffnet
Kärntner Influencer
Ab ins Camp: „Ich gehöre auf den Dschungel-Thron“
DAN FIRST
Neue exklusive Küchenlinie zum Einführungspreis
Krone Plus Logo
Steindorf unter Druck
Ex-Eishockey-Ass Cijan verletzte sich ganz schwer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf